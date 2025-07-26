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Аргентина снизила экспортные пошлины на многие сельхозпродукты - РИА Новости, 26.07.2025
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22:15 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/argentina-2031667775.html
Аргентина снизила экспортные пошлины на многие сельхозпродукты
Аргентина снизила экспортные пошлины на многие сельхозпродукты - РИА Новости, 26.07.2025
Аргентина снизила экспортные пошлины на многие сельхозпродукты
Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов, эти изменения будут постоянными, сообщил президент страны Хавьер Милей. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:15:00+03:00
2025-07-26T22:15:00+03:00
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июл - РИА Новости. Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов, эти изменения будут постоянными, сообщил президент страны Хавьер Милей. "На мясо птицы и говядины они снизятся с 6,75% до 5%, на кукурузу с 12% до 9,5%, на сорго с 12% до 9,5%, на подсолнечник с 7,5% до 5,5%, на сою с 33% до 26% и на соевые субпродукты с 31% до 24,5%", - сказал глава государства, выступая на мероприятии в экспоцентре. По его словам, власти стремятся стимулировать сельскохозяйственный сектор, который "последние 20 лет серьезно страдал от этих налогов". "Эти сокращения носят постоянный характер и не будут отменены, пока я нахожусь у власти. Избавиться от пошлин - навязчивая идея нашей администрации, и мы добились значительного прогресса в этом направлении", - отметил Милей.
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Аргентина снизила экспортные пошлины на многие сельхозпродукты

Президент Аргентины Милей: экспортные пошлины на ряд сельхозпродуктов снизились

© РИА Новости / Катерина Совдагари | Перейти в медиабанкСбор урожая кукурузы
Сбор урожая кукурузы - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Катерина Совдагари
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Сбор урожая кукурузы. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июл - РИА Новости. Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов, эти изменения будут постоянными, сообщил президент страны Хавьер Милей.
«
"На мясо птицы и говядины они снизятся с 6,75% до 5%, на кукурузу с 12% до 9,5%, на сорго с 12% до 9,5%, на подсолнечник с 7,5% до 5,5%, на сою с 33% до 26% и на соевые субпродукты с 31% до 24,5%", - сказал глава государства, выступая на мероприятии в экспоцентре.
По его словам, власти стремятся стимулировать сельскохозяйственный сектор, который "последние 20 лет серьезно страдал от этих налогов".
"Эти сокращения носят постоянный характер и не будут отменены, пока я нахожусь у власти. Избавиться от пошлин - навязчивая идея нашей администрации, и мы добились значительного прогресса в этом направлении", - отметил Милей.
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