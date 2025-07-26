https://ria.ru/20250726/argentina-2031667775.html

Аргентина снизила экспортные пошлины на многие сельхозпродукты

Аргентина снизила экспортные пошлины на многие сельхозпродукты - РИА Новости, 26.07.2025

Аргентина снизила экспортные пошлины на многие сельхозпродукты

Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов, эти изменения будут постоянными, сообщил президент страны Хавьер Милей. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T22:15:00+03:00

2025-07-26T22:15:00+03:00

2025-07-26T22:15:00+03:00

в мире

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июл - РИА Новости. Власти Аргентины снизили экспортные пошлины на целый ряд сельхозпродуктов, эти изменения будут постоянными, сообщил президент страны Хавьер Милей. "На мясо птицы и говядины они снизятся с 6,75% до 5%, на кукурузу с 12% до 9,5%, на сорго с 12% до 9,5%, на подсолнечник с 7,5% до 5,5%, на сою с 33% до 26% и на соевые субпродукты с 31% до 24,5%", - сказал глава государства, выступая на мероприятии в экспоцентре. По его словам, власти стремятся стимулировать сельскохозяйственный сектор, который "последние 20 лет серьезно страдал от этих налогов". "Эти сокращения носят постоянный характер и не будут отменены, пока я нахожусь у власти. Избавиться от пошлин - навязчивая идея нашей администрации, и мы добились значительного прогресса в этом направлении", - отметил Милей.

https://ria.ru/20240911/argentina-1972189522.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, хавьер милей