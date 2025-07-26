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Адвокат рассказала, как получить алименты с неработающего родителя - РИА Новости, 26.07.2025
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03:31 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/alimenty-2031554620.html
Адвокат рассказала, как получить алименты с неработающего родителя
Адвокат рассказала, как получить алименты с неработающего родителя - РИА Новости, 26.07.2025
Адвокат рассказала, как получить алименты с неработающего родителя
Получить алименты, если второй родитель не работает или получает официальную зарплату ниже прожиточного минимума, можно через решение суда и службу судебных... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:31:00+03:00
2025-07-26T03:31:00+03:00
общество
москва
татьяна кузьминова
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Получить алименты, если второй родитель не работает или получает официальную зарплату ниже прожиточного минимума, можно через решение суда и службу судебных приставов, заявила РИА Новости адвокат, управляющий партнер Юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. Она отметила, что в случае, если один из родителей не исполняет свои обязанности по содержанию детей и не хочет трудоустраиваться, то необходимо обратиться в районный суд по месту регистрации ответчика с иском о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. "Суд определит твердую денежную сумму (не менее 1 прожиточного минимума на ребенка, а, может, и более, в суде необходимо будет доказать, почему на ребенка требуется не 1 размер, а два). Так, например, в Москве на период 2025 года 1 прожиточный минимум на ребенка - это 20 663 рублей. Суд также определит в решении обязательное последующее увеличения алиментов в виде индексации", - сообщила РИА Новости адвокат. После получения в суде решения по делу и исполнительного листа далее нужно обратиться в службу судебных приставов. Они получают сведения о должнике комплексно: из налогового органа, фонда социального страхования, Росреестра, поэтому сведения в отношении всех счетов должника, вкладов и иных доходов, а также в отношении имущества движимого и недвижимого (которое возможно изъять и реализовать с целью выплаты алиментов) для пристава являются открытыми. "Если должник не работает, но в поисках работы и числится в службе занятости, алименты будут удерживаться из пособия по безработице. Если же должник трудоустроен, но получает зарплату существенно ниже прожиточного минимума, следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением по факту проверки организации (предварительно получив от приставов соответствующие сведения о месте работы), здесь необходимо включиться в процесс самостоятельно, к полномочиям судебных приставов - это не относится. В таких процессах важен тандем взыскателя и приставов, а не принцип "пусть приставы все сами исполняют", это ошибочный подход", - пояснила Кузьминова. В случае, если трудоспособный гражданин даже не стоит в службе занятости, адвокат пояснила, что приставы-исполнители вправе применить меры принудительного исполнения. "Административный арест, принудительные работы и разъяснение по получению реального уголовного срока, эффективно приводят в чувства даже самых заядлых неплательщиков... Все эти меры кажутся для обывателя иллюзорными фразами на листе бумаги, лишь до того момента, пока они комплексно не реализованы", - уточнила она.
https://ria.ru/20250723/alimenty-2030751916.html
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общество, москва, татьяна кузьминова, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Москва, Татьяна Кузьминова, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Адвокат рассказала, как получить алименты с неработающего родителя

Кузьминова: получить алименты с неработающего родителя можно через суд

© Depositphotos.com / serezniyРазведенные родители с сыном у адвоката
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Depositphotos.com / serezniy
Разведенные родители с сыном у адвоката. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Получить алименты, если второй родитель не работает или получает официальную зарплату ниже прожиточного минимума, можно через решение суда и службу судебных приставов, заявила РИА Новости адвокат, управляющий партнер Юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
Она отметила, что в случае, если один из родителей не исполняет свои обязанности по содержанию детей и не хочет трудоустраиваться, то необходимо обратиться в районный суд по месту регистрации ответчика с иском о взыскании алиментов в твердой денежной сумме.
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"Суд определит твердую денежную сумму (не менее 1 прожиточного минимума на ребенка, а, может, и более, в суде необходимо будет доказать, почему на ребенка требуется не 1 размер, а два). Так, например, в Москве на период 2025 года 1 прожиточный минимум на ребенка - это 20 663 рублей. Суд также определит в решении обязательное последующее увеличения алиментов в виде индексации", - сообщила РИА Новости адвокат.
После получения в суде решения по делу и исполнительного листа далее нужно обратиться в службу судебных приставов. Они получают сведения о должнике комплексно: из налогового органа, фонда социального страхования, Росреестра, поэтому сведения в отношении всех счетов должника, вкладов и иных доходов, а также в отношении имущества движимого и недвижимого (которое возможно изъять и реализовать с целью выплаты алиментов) для пристава являются открытыми.
"Если должник не работает, но в поисках работы и числится в службе занятости, алименты будут удерживаться из пособия по безработице. Если же должник трудоустроен, но получает зарплату существенно ниже прожиточного минимума, следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением по факту проверки организации (предварительно получив от приставов соответствующие сведения о месте работы), здесь необходимо включиться в процесс самостоятельно, к полномочиям судебных приставов - это не относится. В таких процессах важен тандем взыскателя и приставов, а не принцип "пусть приставы все сами исполняют", это ошибочный подход", - пояснила Кузьминова.
В случае, если трудоспособный гражданин даже не стоит в службе занятости, адвокат пояснила, что приставы-исполнители вправе применить меры принудительного исполнения. "Административный арест, принудительные работы и разъяснение по получению реального уголовного срока, эффективно приводят в чувства даже самых заядлых неплательщиков... Все эти меры кажутся для обывателя иллюзорными фразами на листе бумаги, лишь до того момента, пока они комплексно не реализованы", - уточнила она.
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