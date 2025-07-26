https://ria.ru/20250726/aktsiya-2031667052.html

В Москве прошла акция "Журавли памяти"

В Москве прошла акция "Журавли памяти" - РИА Новости, 26.07.2025

В Москве прошла акция "Журавли памяти"

Акция "Журавли памяти", посвященная детям Донбасса, погибшим от рук украинских боевиков, прошла на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T22:07:00+03:00

2025-07-26T22:07:00+03:00

2025-07-26T22:07:00+03:00

донецкая народная республика

горловка

москва

ольга макеева

александр лебедев

единая россия

мгер

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Акция "Журавли памяти", посвященная детям Донбасса, погибшим от рук украинских боевиков, прошла на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Событие прошло в субботу в столичном сквере "Отрадное". Участники акции возложили цветы у скульптуры "Журавли" и выложили порядка тысячи свечей в фигуры бумажных журавлей. Акцию ежегодно проводит Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР). "Эта дата для этого дня выбрана не случайно. 27 июля 2014 года для Донецкой Народной Республики произошел первый массированный артиллерийский обстрел со стороны преступного киевского режима. Тогда нашу Горловку буквально накрыли грады. Обстрел происходил несколько часов. Было очень много раненых, много погибших", - сказала руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Москве Ольга Макеева. Как напомнила Макеева, в день первого массированного обстрела ДНР в числе погибших оказались 23-летняя Кристина с 10-месячной дочерью Кирой. Фотография, где погибшая Кристина обнимала свою дочь, стала позже известна во всем мире и получила название "Горловская Мадонна". "Донбассу предстояло узнать еще тысячи зверских, циничных обстрелов со стороны украноцистов. Но гибель девочек, первый массированный артобстрел, стал символом детских жертв этой необъявленной войны. И теперь указом главы ДНР 27 июля - навсегда для нас это день памяти детей - жертв войны в Донбассе", - подчеркнула Макеева. В свою очередь зампред МГЕР Александр Лебедев пообещал, что акция "Журавли памяти" будет проводиться каждый год. "Мне как отцу двух дочерей страшно представить, что пережили те родители, которые потеряли детей. На территории Донбасса тысячи детей пострадали от рук украинского режима. И сегодня и в дальнейшем мы будем зажигать здесь свечи в память о тех детях, которые пострадали и погибли. Мы помним и скорбим", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20250527/donbass-2019418610.html

https://ria.ru/20250601/indonezija-2020294955.html

донецкая народная республика

горловка

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, горловка, москва, ольга макеева, александр лебедев, единая россия, мгер