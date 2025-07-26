https://ria.ru/20250726/aeroporty-2031579941.html

В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения

В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения - РИА Новости, 26.07.2025

В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:11:00+03:00

2025-07-26T10:11:00+03:00

2025-07-26T10:15:00+03:00

грозный

владикавказ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация."Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250726/kaluga-2031579465.html

грозный

владикавказ

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

грозный, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность