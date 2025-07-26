https://ria.ru/20250726/aeroporty-2031579941.html
В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения
В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения - РИА Новости, 26.07.2025
В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:11:00+03:00
2025-07-26T10:11:00+03:00
2025-07-26T10:15:00+03:00
грозный
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация."Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250726/kaluga-2031579465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Грозный, Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения
В аэропортах Грозного и Владикавказа ограничили прием и выпуск самолетов