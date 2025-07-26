https://ria.ru/20250726/aeroport-2031576916.html

В аэропорту Грозного сняты ограничения

В аэропорту Грозного сняты ограничения - РИА Новости, 26.07.2025

В аэропорту Грозного сняты ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:51:00+03:00

2025-07-26T09:51:00+03:00

2025-07-26T09:56:00+03:00

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html

грозный

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грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко