https://ria.ru/20250726/aeroport-2031576916.html
В аэропорту Грозного сняты ограничения
В аэропорту Грозного сняты ограничения - РИА Новости, 26.07.2025
В аэропорту Грозного сняты ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:51:00+03:00
2025-07-26T09:51:00+03:00
2025-07-26T09:56:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html
грозный
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грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В аэропорту Грозного сняты ограничения
В аэропорту Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов