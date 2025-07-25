https://ria.ru/20250725/zhiteli-2031448275.html

Жители Саратова несут гумпомощь для пострадавших при взрыве газа

Жители Саратова несут гумпомощь для пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 25.07.2025

Жители Саратова несут гумпомощь для пострадавших при взрыве газа

Жители Саратова несут воду, предметы гигиены, постельное белье и другие товары первой необходимости для жильцов пострадавшего от взрыва газа дома, передает... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:54:00+03:00

2025-07-25T15:54:00+03:00

2025-07-25T15:54:00+03:00

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Жители Саратова несут воду, предметы гигиены, постельное белье и другие товары первой необходимости для жильцов пострадавшего от взрыва газа дома, передает корреспондент РИА Новости. Точка приема гуманитарной помощи организована при пункте временного размещения в школе №103. Волонтеры рассказывают неравнодушным жителям Саратова, что необходимо пострадавшим в первую очередь. Люди приносят подгузники, мыло, шампуни, питьевую воду, постельные принадлежности и другие вещи. Кристина и Анастасия привезли несколько объемных пакетов с необходимым для пострадавших на покупательских тележках, объяснив, что узнав о трагедии, не могли остаться равнодушными. "Из новостей узнали, что нужна гуманитарная помощь. Быстро собрали все, что могли, пошли еще закупились в магазин. Купили самое необходимое, в основном бытовое: салфетки, вода, туалетная бумага, пасты, немножко перекусить тоже взяли, и деткам (товаров – ред.) взяли", - отметила Анастасия. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Семь человек находятся на амбулаторном лечении. Сейчас ведется разбор завалов.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T15:54 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)