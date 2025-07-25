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Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за госизмену

Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 25.07.2025

Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за госизмену

Житель Нижегородской области осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену и склонение к вступлению в ряды украинской террористической организации,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:49:00+03:00

2025-07-25T18:49:00+03:00

2025-07-25T18:49:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену и склонение к вступлению в ряды украинской террористической организации, завербованный им житель Твери получил 17 лет, сообщает региональное управление ФСБ. Установлено, что житель Нижегородской области 1998 года рождения, сформировав посредством интернет-переписки в Telegram у жителя Твери 2001 года рождения негативное отношение к СВО, склонил его к вступлению в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию для совершения в ее интересах преступлений и последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. "Решением суда житель Нижегородской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (Государственная измена) и частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности, вербовка). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Житель Твери признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (Государственная измена), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации), статьей 281.2 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В опубликованном УФСБ по Нижегородской области видео нижегородец сообщает, что занял антироссийскую позицию "под влиянием оппозиционных СМИ и иноагентов". Также он упоминает о том, что его прадед и прапрадед воевали в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии против Третьего рейха, и признает, что "предал дедов".

https://ria.ru/20250716/mekhanik-2029455080.html

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происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)