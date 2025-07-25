https://ria.ru/20250725/zhitel-2031510040.html
Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за госизмену
Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 25.07.2025
Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за госизмену
Житель Нижегородской области осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену и склонение к вступлению в ряды украинской террористической организации,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:49:00+03:00
2025-07-25T18:49:00+03:00
2025-07-25T18:49:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену и склонение к вступлению в ряды украинской террористической организации, завербованный им житель Твери получил 17 лет, сообщает региональное управление ФСБ. Установлено, что житель Нижегородской области 1998 года рождения, сформировав посредством интернет-переписки в Telegram у жителя Твери 2001 года рождения негативное отношение к СВО, склонил его к вступлению в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию для совершения в ее интересах преступлений и последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. "Решением суда житель Нижегородской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (Государственная измена) и частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности, вербовка). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Житель Твери признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (Государственная измена), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации), статьей 281.2 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В опубликованном УФСБ по Нижегородской области видео нижегородец сообщает, что занял антироссийскую позицию "под влиянием оппозиционных СМИ и иноагентов". Также он упоминает о том, что его прадед и прапрадед воевали в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии против Третьего рейха, и признает, что "предал дедов".
https://ria.ru/20250716/mekhanik-2029455080.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за госизмену
Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за вербовку в ВСУ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену и склонение к вступлению в ряды украинской террористической организации, завербованный им житель Твери получил 17 лет, сообщает региональное управление ФСБ.
Установлено, что житель Нижегородской области
1998 года рождения, сформировав посредством интернет-переписки в Telegram
у жителя Твери
2001 года рождения негативное отношение к СВО, склонил его к вступлению в запрещенную в РФ
украинскую террористическую организацию для совершения в ее интересах преступлений и последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
"Решением суда житель Нижегородской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (Государственная измена) и частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности, вербовка). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Житель Твери признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (Государственная измена), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации), статьей 281.2 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В опубликованном УФСБ по Нижегородской области видео нижегородец сообщает, что занял антироссийскую позицию "под влиянием оппозиционных СМИ и иноагентов". Также он упоминает о том, что его прадед и прапрадед воевали в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии против Третьего рейха, и признает, что "предал дедов".