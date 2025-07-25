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Жителя Подмосковья осудили за сбор взрывчатки для подрыва ж/д путей

Жителя Подмосковья осудили за сбор взрывчатки для подрыва ж/д путей - РИА Новости, 25.07.2025

Жителя Подмосковья осудили за сбор взрывчатки для подрыва ж/д путей

Житель Подмосковья, собиравший взрывные устройства для подрыва железнодорожных путей, осужден на 18 лет, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:12:00+03:00

2025-07-25T10:12:00+03:00

2025-07-25T10:12:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

михаил громов

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Житель Подмосковья, собиравший взрывные устройства для подрыва железнодорожных путей, осужден на 18 лет, сообщает прокуратура Московской области. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Громова. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, организованной группой), части 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, организованной группой), части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, организованной группой)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что Громов в период с января по март 2024 года вступил в террористическую организацию, от участников которой получал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств в целях подрыва железнодорожных путей и других объектов. Отмечается, что часть необходимых компонентов для изготовления взрывчатки подсудимый приобрел, другую часть изъял из тайников-закладок по указанию куратора. Подчеркивается, что противоправная деятельность была пресечена сотрудниками органов безопасности 25 марта 2024 года, запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 18 годам лишения свободы, из которых первые 3 года – с отбыванием в тюрьме, 15 лет – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250709/podryv-2028077287.html

https://ria.ru/20250523/sud-2018743165.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), михаил громов