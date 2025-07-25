Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 25.07.2025 (обновлено: 17:45 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/zhdankina-2031480328.html
Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест
Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест - РИА Новости, 25.07.2025
Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирину Жданкину по делу о РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:36:00+03:00
2025-07-25T17:45:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031482003_0:334:907:844_1920x0_80_0_0_76939e75cf0d60450914d03aff616997.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирину Жданкину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В четверг в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что с замглавы проводятся следственные действия."Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок в два месяца 0 суток", - сказали агентству в суде.
https://ria.ru/20250723/sud-2030992407.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031482003_0:301:907:981_1920x0_80_0_0_e9c93134df7f20b40cbe356ad0047e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), происшествия
Химки (городской округ в Московской области), Происшествия
Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест

Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест по делу о взятке

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИрина Жданкина в Тверском районном суде города Москвы
Ирина Жданкина в Тверском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Ирина Жданкина в Тверском районном суде города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирину Жданкину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В четверг в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что с замглавы проводятся следственные действия.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок в два месяца 0 суток", - сказали агентству в суде.
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Суд арестовал сотрудницу Baza по делу о даче взятки
23 июля, 21:34
 
Химки (городской округ в Московской области)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала