https://ria.ru/20250725/zhdankina-2031480328.html

Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест

Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест - РИА Новости, 25.07.2025

Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирину Жданкину по делу о РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:36:00+03:00

2025-07-25T17:36:00+03:00

2025-07-25T17:45:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирину Жданкину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В четверг в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что с замглавы проводятся следственные действия."Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок в два месяца 0 суток", - сказали агентству в суде.

https://ria.ru/20250723/sud-2030992407.html

химки (городской округ в московской области)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

химки (городской округ в московской области), происшествия