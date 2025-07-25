Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест
Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест по делу о взятке
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИрина Жданкина в Тверском районном суде города Москвы
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Ирина Жданкина в Тверском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирину Жданкину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В четверг в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что с замглавы проводятся следственные действия.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок в два месяца 0 суток", - сказали агентству в суде.
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23 июля, 21:34