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В Турции установилась аномальная жара - РИА Новости, 25.07.2025
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19:58 25.07.2025
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В Турции установилась аномальная жара
В Турции установилась аномальная жара - РИА Новости, 25.07.2025
В Турции установилась аномальная жара
Аномальная жара наблюдается в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам, сообщает госагентство Anadolu. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:58:00+03:00
2025-07-25T19:58:00+03:00
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Аномальная жара наблюдается в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам, сообщает госагентство Anadolu. В частности, в четверг температура выше 40 градусов зафиксирована как минимум в 38 городах страны, в том числе на курортах Анталья и Мугла, а также в столице Анкаре. "Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте - 49,1 градуса, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак - 48,8 градуса", - пишет агентство. В пятницу же рекорд зафиксирован в городе Силопи на востоке страны - 49,9 градуса. На фоне рекордной жары во многих провинциях Турции вспыхивают лесные пожары. В частности, в Анталье за пятницу потушили лесные пожары как минимум в трех районах, но к вечеру огонь охватил районы Аланья и Газипаша, где эвакуированы жители четырех домов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html
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в мире, турция, анталья (провинция), мугла (провинция)
В мире, Турция, Анталья (провинция), Мугла (провинция)
В Турции установилась аномальная жара

Anadolu: температура в некоторых турецких городах приблизилась к 50 градусам

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Аномальная жара наблюдается в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам, сообщает госагентство Anadolu.
В частности, в четверг температура выше 40 градусов зафиксирована как минимум в 38 городах страны, в том числе на курортах Анталья и Мугла, а также в столице Анкаре.
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«
"Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте - 49,1 градуса, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак - 48,8 градуса", - пишет агентство.
В пятницу же рекорд зафиксирован в городе Силопи на востоке страны - 49,9 градуса.
На фоне рекордной жары во многих провинциях Турции вспыхивают лесные пожары. В частности, в Анталье за пятницу потушили лесные пожары как минимум в трех районах, но к вечеру огонь охватил районы Аланья и Газипаша, где эвакуированы жители четырех домов.
По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
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