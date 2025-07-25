https://ria.ru/20250725/zhara-2031526037.html

В Турции установилась аномальная жара

В Турции установилась аномальная жара - РИА Новости, 25.07.2025

В Турции установилась аномальная жара

Аномальная жара наблюдается в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам, сообщает госагентство Anadolu. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:58:00+03:00

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2025-07-25T19:58:00+03:00

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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Аномальная жара наблюдается в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам, сообщает госагентство Anadolu. В частности, в четверг температура выше 40 градусов зафиксирована как минимум в 38 городах страны, в том числе на курортах Анталья и Мугла, а также в столице Анкаре. "Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте - 49,1 градуса, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак - 48,8 градуса", - пишет агентство. В пятницу же рекорд зафиксирован в городе Силопи на востоке страны - 49,9 градуса. На фоне рекордной жары во многих провинциях Турции вспыхивают лесные пожары. В частности, в Анталье за пятницу потушили лесные пожары как минимум в трех районах, но к вечеру огонь охватил районы Аланья и Газипаша, где эвакуированы жители четырех домов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.

https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html

https://ria.ru/20250724/poteplenie-2031219880.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, анталья (провинция), мугла (провинция)