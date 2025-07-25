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В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 25.07.2025
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09:06 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zemletryasenie-2031320571.html
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 25.07.2025
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, сообщает институт сейсмологии Национальной академии наук республики. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:06:00+03:00
2025-07-25T09:06:00+03:00
в мире
джалал-абадская область
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БИШКЕК, 25 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, сообщает институт сейсмологии Национальной академии наук республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в пятницу в 3:40 (0:40 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Джалал-Абадской области, в 3 километрах к юго-западу от села Кара-Булак, 18 километрах от города Майли-Суу и в 38 километрах от областного центра города Джалал-Абад. “В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Массы и Кара-Булак - около 4 баллов, в городе Кочкор-Ата и селе Гелеген - 3,5 балла, городе Майли-Суу - 3 балла. По предварительным данным МЧС республики, пострадавших и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.
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джалал-абадская область
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в мире, джалал-абадская область, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В мире, Джалал-Абадская область, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Джалал-Абадской области Киргизии

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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БИШКЕК, 25 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, сообщает институт сейсмологии Национальной академии наук республики.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в пятницу в 3:40 (0:40 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Джалал-Абадской области, в 3 километрах к юго-западу от села Кара-Булак, 18 километрах от города Майли-Суу и в 38 километрах от областного центра города Джалал-Абад.
“В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Массы и Кара-Булак - около 4 баллов, в городе Кочкор-Ата и селе Гелеген - 3,5 балла, городе Майли-Суу - 3 балла.
По предварительным данным МЧС республики, пострадавших и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.
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В миреДжалал-Абадская областьКиргизияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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