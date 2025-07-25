Рейтинг@Mail.ru
В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 25.07.2025 (обновлено: 23:43 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031543531.html
В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского
В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025
В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского
Отношение к Владимиру Зеленскому на Западе и Украине навсегда изменится после подписанного им закона об антикоррупционных ведомствах, заявил британский военный... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:20:00+03:00
2025-07-25T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
владимир зеленский
сша
александр меркурис
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031320970_64:0:983:517_1920x0_80_0_0_91399539ec8c0f67babdfd6c207040bd.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отношение к Владимиру Зеленскому на Западе и Украине навсегда изменится после подписанного им закона об антикоррупционных ведомствах, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Это настолько противоречит всему, что люди слышали последние три года, что произошедшее оказало значительное влияние на общественность и окажет еще больше в будущем. Люди уже не будут так рады продолжать отправлять большие суммы денег Украине", — отметил он.Эксперт также подчеркнул, что на Украине, в Европе и США за три с половиной года "устали от Зеленского", поэтому "закрывать глаза на происходящее стало невозможным".Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031537514.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031487431.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031320970_112:0:801:517_1920x0_80_0_0_28073035b88e98f17d58195fd454a3a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, владимир зеленский, сша, александр меркурис, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, США, Александр Меркурис, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского

Меркурис: действия Зеленского по НАБУ изменят отношение общественности к нему

Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отношение к Владимиру Зеленскому на Западе и Украине навсегда изменится после подписанного им закона об антикоррупционных ведомствах, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Это настолько противоречит всему, что люди слышали последние три года, что произошедшее оказало значительное влияние на общественность и окажет еще больше в будущем. Люди уже не будут так рады продолжать отправлять большие суммы денег Украине", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Под зад". В Японии сделали мрачный прогноз для Зеленского
Вчера, 21:57
Эксперт также подчеркнул, что на Украине, в Европе и США за три с половиной года "устали от Зеленского", поэтому "закрывать глаза на происходящее стало невозможным".

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • Накануне Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
На Западе предсказали следующий отчаянный шаг Зеленского
Вчера, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийСШААлександр МеркурисНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала