https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031543531.html

В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского

В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского - РИА Новости, 25.07.2025

В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского

Отношение к Владимиру Зеленскому на Западе и Украине навсегда изменится после подписанного им закона об антикоррупционных ведомствах, заявил британский военный... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:20:00+03:00

2025-07-25T23:20:00+03:00

2025-07-25T23:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отношение к Владимиру Зеленскому на Западе и Украине навсегда изменится после подписанного им закона об антикоррупционных ведомствах, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Это настолько противоречит всему, что люди слышали последние три года, что произошедшее оказало значительное влияние на общественность и окажет еще больше в будущем. Люди уже не будут так рады продолжать отправлять большие суммы денег Украине", — отметил он.Эксперт также подчеркнул, что на Украине, в Европе и США за три с половиной года "устали от Зеленского", поэтому "закрывать глаза на происходящее стало невозможным".Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031537514.html

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031487431.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, сша, александр меркурис, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины