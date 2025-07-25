В Европе раскрыли, к чему приведет решение Зеленского
Меркурис: действия Зеленского по НАБУ изменят отношение общественности к нему
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отношение к Владимиру Зеленскому на Западе и Украине навсегда изменится после подписанного им закона об антикоррупционных ведомствах, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Это настолько противоречит всему, что люди слышали последние три года, что произошедшее оказало значительное влияние на общественность и окажет еще больше в будущем. Люди уже не будут так рады продолжать отправлять большие суммы денег Украине", — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что на Украине, в Европе и США за три с половиной года "устали от Зеленского", поэтому "закрывать глаза на происходящее стало невозможным".
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- Накануне Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.