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Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках в США беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
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13:04 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031386868.html
Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках в США беспилотников
Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках в США беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках в США беспилотников
Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:04:00+03:00
2025-07-25T13:04:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство РБК-Украина. "С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на 10-30 миллиардов долларов", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии в рамках инвестиций в производство украинских БПЛА. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250725/vstrecha-2031377393.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, рбк (медиагруппа)
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, РБК (медиагруппа)
Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках в США беспилотников

РБК-Украина: Зеленский договорился с Трампом о поставках в США беспилотников

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство РБК-Украина.
Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на 10-30 миллиардов долларов", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа
12:37
Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии в рамках инвестиций в производство украинских БПЛА.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В США указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией
11:24
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровНАТОРБК (медиагруппа)
 
 
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