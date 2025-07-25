https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031386868.html

Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках в США беспилотников

Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках в США беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025

Зеленский заявил, что договорился с Трампом о поставках в США беспилотников

Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:04:00+03:00

2025-07-25T13:04:00+03:00

2025-07-25T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках в Америку беспилотников украинского производства на сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство РБК-Украина. "С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на 10-30 миллиардов долларов", - приводит агентство тезисы из выступления Зеленского перед украинскими журналистами. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявляла, что Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии в рамках инвестиций в производство украинских БПЛА. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250725/vstrecha-2031377393.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031355814.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, рбк (медиагруппа)