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Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным - РИА Новости, 25.07.2025
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11:57 25.07.2025 (обновлено: 18:25 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным - РИА Новости, 25.07.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
Владимир Зеленский заявил о подвижках в направлении к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 25.07.2025
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владимир мединский
владимир путин
россия
в мире
стамбул
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подвижках в направлении к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство РБК-Украина."Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — утверждает он.В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров, где среди прочего обсуждалась и возможность встречи Путина и Зеленского. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что для нее необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об идее провести эту встречу до конца августа, подчеркнул, что из-за объема работы трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние".
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html
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владимир мединский, владимир путин, россия, в мире, стамбул, украина, владимир зеленский
Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия, В мире, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным

Зеленский заявил о подвижках к возможной встрече с Путиным

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подвижках в направлении к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство РБК-Украина.
"Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — утверждает он.
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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09:18
В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров, где среди прочего обсуждалась и возможность встречи Путина и Зеленского. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что для нее необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об идее провести эту встречу до конца августа, подчеркнул, что из-за объема работы трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние".
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Владимир МединскийВладимир ПутинРоссияВ миреСтамбулУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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