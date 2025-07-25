https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным - РИА Новости, 25.07.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
Владимир Зеленский заявил о подвижках в направлении к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:57:00+03:00
2025-07-25T11:57:00+03:00
2025-07-25T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подвижках в направлении к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство РБК-Украина."Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — утверждает он.В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров, где среди прочего обсуждалась и возможность встречи Путина и Зеленского. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что для нее необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об идее провести эту встречу до конца августа, подчеркнул, что из-за объема работы трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние".
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владимир мединский, владимир путин, россия, в мире, стамбул, украина, владимир зеленский
Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия, В мире, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным
Зеленский заявил о подвижках к возможной встрече с Путиным