https://ria.ru/20250725/zavaly-2031395524.html

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - РИА Новости, 25.07.2025

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:22:00+03:00

2025-07-25T13:22:00+03:00

2025-07-25T13:23:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России."Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, дом 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении.Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения, на месте происшествия работают психологи МЧС России.Всего к ликвидации последствий привлечено более 100 человек и 34 единицы техники.

https://ria.ru/20250725/dom-2031379378.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, взрыв газа в многоэтажке в саратове