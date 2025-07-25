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Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - РИА Новости, 25.07.2025
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13:22 25.07.2025 (обновлено: 13:23 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/zavaly-2031395524.html
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - РИА Новости, 25.07.2025
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:22:00+03:00
2025-07-25T13:23:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России."Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, дом 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении.Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения, на месте происшествия работают психологи МЧС России.Всего к ликвидации последствий привлечено более 100 человек и 34 единицы техники.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратов, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

Под завалами многоэтажки в Саратове после взрыва газа могут находиться люди

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, дом 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения, на месте происшествия работают психологи МЧС России.
Всего к ликвидации последствий привлечено более 100 человек и 34 единицы техники.
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ
12:44
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовВзрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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