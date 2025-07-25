"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24
"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в авиакатастрофе Ан-24
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Затраты на перевозку погибших в катастрофе под Тындой пассажирского самолета Ан-24 к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара", сообщил Минтранс РФ.
Министерство пишет, что в катастрофе Ан-24 авиакомпании "Ангара" погибли 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира.
"Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара". Авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно. Для этого необходимо обратиться в контакт-центры авиакомпаний", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.