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"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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11:03 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zatraty-2031350581.html
"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24
"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24
Затраты на перевозку погибших в катастрофе под Тындой пассажирского самолета Ан-24 к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара", сообщил Минтранс... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:03:00+03:00
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происшествия
тында
россия
благовещенск
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Затраты на перевозку погибших в катастрофе под Тындой пассажирского самолета Ан-24 к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара", сообщил Минтранс РФ. Министерство пишет, что в катастрофе Ан-24 авиакомпании "Ангара" погибли 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира. "Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара". Авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно. Для этого необходимо обратиться в контакт-центры авиакомпаний", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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происшествия, тында, россия, благовещенск, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Россия, Благовещенск, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24

"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в авиакатастрофе Ан-24

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Затраты на перевозку погибших в катастрофе под Тындой пассажирского самолета Ан-24 к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара", сообщил Минтранс РФ.
Министерство пишет, что в катастрофе Ан-24 авиакомпании "Ангара" погибли 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира.
"Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара". Авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно. Для этого необходимо обратиться в контакт-центры авиакомпаний", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
На месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы
10:34
 
ПроисшествияТындаРоссияБлаговещенскАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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