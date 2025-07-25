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"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24

"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

"Ангара" взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24

Затраты на перевозку погибших в катастрофе под Тындой пассажирского самолета Ан-24 к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара", сообщил Минтранс... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:03:00+03:00

2025-07-25T11:03:00+03:00

2025-07-25T11:03:00+03:00

происшествия

тында

россия

благовещенск

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Затраты на перевозку погибших в катастрофе под Тындой пассажирского самолета Ан-24 к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара", сообщил Минтранс РФ. Министерство пишет, что в катастрофе Ан-24 авиакомпании "Ангара" погибли 48 человек: 6 членов экипажа и 42 пассажира. "Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара". Авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно. Для этого необходимо обратиться в контакт-центры авиакомпаний", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

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происшествия, тында, россия, благовещенск, ан-24, крушение ан-24 в приамурье