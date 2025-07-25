https://ria.ru/20250725/zasedanie-2031359013.html

Экстренное заседание Совбеза ООН не примет резолюции, заявили в Таиланде

Экстренное заседание Совбеза ООН не примет резолюции, заявили в Таиланде - РИА Новости, 25.07.2025

Экстренное заседание Совбеза ООН не примет резолюции, заявили в Таиланде

Закрытое экстренное заседание Совета безопасности ООН, запланированное на 15.00 пятницы по времени Нью-Йорка, не будет принимать каких-либо резолюций, заявила в РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:34:00+03:00

2025-07-25T11:34:00+03:00

2025-07-25T11:35:00+03:00

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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Закрытое экстренное заседание Совета безопасности ООН, запланированное на 15.00 пятницы по времени Нью-Йорка, не будет принимать каких-либо резолюций, заявила в пятницу в Бангкоке заместитель официального представителя МИД Таиланда Марати Налита Андамо. "Экстренное заседание СБ ООН по вопросу конфликта Таиланда и Камбоджи в 15.00 по времени Нью-Йорка не будет посвящено выработке и принятию какой-либо резолюции. Заседание собирается для обмена мнениями и обсуждения ситуации с участием всех 15 стран-членов Совета безопасности, как постоянных, так и временных, и представителей двух конфликтующих сторон", - заявила она на брифинге в правительственном Временном центре по обеспечению безопасности на границе Таиланда и Камбоджи. Налита Андамо также сообщила журналистам, что Таиланд направил письмо в СБ ООН в ответ на ранее направленное туда заявление Камбоджи, с разъяснением позиции таиландской стороны по пограничному конфликту. "В камбоджийском заявлении говорится об "агрессии Таиланда против Камбоджи". Мы в своем письме разъясняем, что камбоджийское заявление об агрессивных намерениях и действиях Таиланда не соответствует действительности и заявляем, что в нашем распоряжении есть доказательства того, что именно камбоджийские военные начали вооруженный конфликт, и мы готовы предоставить эти доказательства Совбезу ООН", - сказала она. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/risk-2031343380.html

https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031321826.html

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в мире, таиланд, камбоджа, нью-йорк (город), хун сен, совет безопасности оон, пхетхонгтхан чинават, оон