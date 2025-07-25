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Защита экс-мэра Владивостока обжалует решение суда об изъятии имущества

Защита экс-мэра Владивостока обжалует решение суда об изъятии имущества - РИА Новости, 25.07.2025

Защита экс-мэра Владивостока обжалует решение суда об изъятии имущества

Защита экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи обжалует решение Ленинского районного суда Владивостока об изъятии у них в доход государства РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:02:00+03:00

2025-07-25T16:02:00+03:00

2025-07-25T16:02:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Защита экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи обжалует решение Ленинского районного суда Владивостока об изъятии у них в доход государства свыше 800 объектов недвижимости и 590 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Николаева Александр Бондаренко. ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В пятницу Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей. Решение подлежит немедленному исполнению. "Судья удовлетворила (иск – ред.) полностью. Обжалуем и в апелляцию, и в кассацию, в ВС и в Конституционный суд", - сказал Бондаренко. Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева ранее сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков: почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Защита обжаловала арест имущества. На первом предварительном заседании по иску по требованию ГП были привлечены новые соответчики - восемь юридических лиц. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.

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происшествия, владивосток, россия, генеральная прокуратура рф