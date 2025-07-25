https://ria.ru/20250725/zapret-2031384536.html

В ЦБТ прокомментировали фейковые сообщения о введении биометрии

В ЦБТ прокомментировали фейковые сообщения о введении биометрии - РИА Новости, 25.07.2025

В ЦБТ прокомментировали фейковые сообщения о введении биометрии

Россияне смогут покупать товары с возрастным ограничением без биометрии, она добровольна, сообщение о запрете продажи таких товаров является фейком, сообщили... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:59:00+03:00

2025-07-25T12:59:00+03:00

2025-07-25T12:59:00+03:00

россия

дмитрий григоренко

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне смогут покупать товары с возрастным ограничением без биометрии, она добровольна, сообщение о запрете продажи таких товаров является фейком, сообщили журналистам в Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе Единой биометрической системы (ЕБС). Ранее издание CNews написало, что в России хотят запретить гражданам покупать на маркетплейсах товары 18+, пока они не сдадут биометрию. "Сообщения о "запрете" продажи товаров с возрастными ограничениями без биометрии – фейк. Применение биометрии в России добровольно. Дискриминация граждан, не сдавших биометрию, запрещена законом", - сообщили в ЦБТ. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили РИА Новости, что использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста. Данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям. Подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной ЕБС. Однако говорить о деталях соответствующего эксперимента преждевременно. В ЦБТ добавили, что в настоящий момент прорабатывается возможность продажи в онлайне энергетических напитков. В частности, рассматривается вариант подтверждения возраста покупателя с помощью ЕБС. Так, эта мера позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для подростков. С 1 марта 2025 года продажа энергетиков несовершеннолетним запрещена. Каждый пользователь ЕБС сам управляет своими данными. На портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

https://realty.ria.ru/20250626/biometriya-2025376019.html

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029807847.html

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россия, дмитрий григоренко, общество