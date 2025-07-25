https://ria.ru/20250725/zakon-2031363503.html

Военным ВСУ приказали не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ

Военным ВСУ приказали не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ - РИА Новости, 25.07.2025

Военным ВСУ приказали не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ

Военным ВСУ был дан приказ воздержаться от участия в протестах в связи с ограничением прав украинских антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:49:00+03:00

2025-07-25T11:49:00+03:00

2025-07-25T11:49:00+03:00

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владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

вооруженные силы украины

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военным ВСУ был дан приказ воздержаться от участия в протестах в связи с ограничением прав украинских антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на солдат. Украинские СМИ ранее сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протеста против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что в стране очень много недовольных Владимиром Зеленским, поэтому протесты, скорее всего, продолжатся и усилятся. "Командиры приказали им (солдатам - ред.) избегать участия в протестах и воздержаться от публикации сообщений с критикой в соцсетях", - пишет Financial Times. Впрочем, отмечает издание, некоторые украинские военные всё же присоединились к протестам в Киеве. Газета указывает на то, что протесты против ограничения прав антикоррупционных органов - одни из крупнейших на Украине со времен "евромайдана" 2013-2014 годов. "Критика в адрес Зеленского разгромна, знаменует собой беспрецедентный сдвиг в дискурсе военного времени на Украине", - подчеркивает издание. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250725/proverka-2031356852.html

https://ria.ru/20250724/protesty-2031277297.html

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в мире, киев, украина, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)