Рейтинг@Mail.ru
Военным ВСУ приказали не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/zakon-2031363503.html
Военным ВСУ приказали не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ
Военным ВСУ приказали не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ - РИА Новости, 25.07.2025
Военным ВСУ приказали не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ
Военным ВСУ был дан приказ воздержаться от участия в протестах в связи с ограничением прав украинских антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:49:00+03:00
2025-07-25T11:49:00+03:00
в мире
киев
украина
львов
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031320970_64:0:983:517_1920x0_80_0_0_91399539ec8c0f67babdfd6c207040bd.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военным ВСУ был дан приказ воздержаться от участия в протестах в связи с ограничением прав украинских антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на солдат. Украинские СМИ ранее сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протеста против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что в стране очень много недовольных Владимиром Зеленским, поэтому протесты, скорее всего, продолжатся и усилятся. "Командиры приказали им (солдатам - ред.) избегать участия в протестах и воздержаться от публикации сообщений с критикой в соцсетях", - пишет Financial Times. Впрочем, отмечает издание, некоторые украинские военные всё же присоединились к протестам в Киеве. Газета указывает на то, что протесты против ограничения прав антикоррупционных органов - одни из крупнейших на Украине со времен "евромайдана" 2013-2014 годов. "Критика в адрес Зеленского разгромна, знаменует собой беспрецедентный сдвиг в дискурсе военного времени на Украине", - подчеркивает издание. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250725/proverka-2031356852.html
https://ria.ru/20250724/protesty-2031277297.html
киев
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031320970_112:0:801:517_1920x0_80_0_0_28073035b88e98f17d58195fd454a3a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Киев, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Военным ВСУ приказали не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ

FT: военным ВСУ дан приказ не участвовать в протестах в связи с законом о НАБУ

Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Военным ВСУ был дан приказ воздержаться от участия в протестах в связи с ограничением прав украинских антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на солдат.
Украинские СМИ ранее сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протеста против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что в стране очень много недовольных Владимиром Зеленским, поэтому протесты, скорее всего, продолжатся и усилятся.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
На Украине сотрудников НАБУ будут проверять на детекторе лжи
11:28
"Командиры приказали им (солдатам - ред.) избегать участия в протестах и воздержаться от публикации сообщений с критикой в соцсетях", - пишет Financial Times.
Впрочем, отмечает издание, некоторые украинские военные всё же присоединились к протестам в Киеве.
Газета указывает на то, что протесты против ограничения прав антикоррупционных органов - одни из крупнейших на Украине со времен "евромайдана" 2013-2014 годов.
"Критика в адрес Зеленского разгромна, знаменует собой беспрецедентный сдвиг в дискурсе военного времени на Украине", - подчеркивает издание.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Акция протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Протесты из-за закона о НАБУ и САП охватили девять городов Украины
Вчера, 23:05
 
В миреКиевУкраинаЛьвовВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала