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ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара - РИА Новости, 25.07.2025
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13:41 25.07.2025 (обновлено: 13:47 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/zaes-2031402090.html
ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара
ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара - РИА Новости, 25.07.2025
ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара
Запорожская АЭС на фоне обстрела ВСУ города-спутника атомной станции Энергодара работает в штатном режиме, безопасность не нарушена, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:41:00+03:00
2025-07-25T13:47:00+03:00
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне обстрела ВСУ города-спутника атомной станции Энергодара работает в штатном режиме, безопасность не нарушена, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить. Позже губернатор сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела города два человека погибли и двое ранены."ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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запорожская аэс, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара

Балицкий: ЗАЭС на фоне обстрела ВСУ Энергодара работает в штатном режиме

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне обстрела ВСУ города-спутника атомной станции Энергодара работает в штатном режиме, безопасность не нарушена, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить. Позже губернатор сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела города два человека погибли и двое ранены.
"ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Запорожская АЭСЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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