https://ria.ru/20250725/zaes-2031402090.html
ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара
ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара - РИА Новости, 25.07.2025
ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара
Запорожская АЭС на фоне обстрела ВСУ города-спутника атомной станции Энергодара работает в штатном режиме, безопасность не нарушена, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:41:00+03:00
2025-07-25T13:41:00+03:00
2025-07-25T13:47:00+03:00
запорожская аэс
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне обстрела ВСУ города-спутника атомной станции Энергодара работает в штатном режиме, безопасность не нарушена, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить. Позже губернатор сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела города два человека погибли и двое ранены."ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250725/obstrel-2031401994.html
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ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара
Балицкий: ЗАЭС на фоне обстрела ВСУ Энергодара работает в штатном режиме