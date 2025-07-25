https://ria.ru/20250725/zaes-2031402090.html

ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара

ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара - РИА Новости, 25.07.2025

ЗАЭС работает штатно на фоне обстрела Энергодара

Запорожская АЭС на фоне обстрела ВСУ города-спутника атомной станции Энергодара работает в штатном режиме, безопасность не нарушена, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:41:00+03:00

2025-07-25T13:41:00+03:00

2025-07-25T13:47:00+03:00

запорожская аэс

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне обстрела ВСУ города-спутника атомной станции Энергодара работает в штатном режиме, безопасность не нарушена, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить. Позже губернатор сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела города два человека погибли и двое ранены."ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/obstrel-2031401994.html

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запорожская аэс, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины