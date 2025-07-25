Рейтинг@Mail.ru
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 25.07.2025 (обновлено: 13:53 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/vzyrv-2031364215.html
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 25.07.2025
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие
В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:50:00+03:00
2025-07-25T13:53:00+03:00
саратов
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
следственный комитет россии (ск рф)
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031370389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_388d90b01d6c286a4981f61c2037cf1f.jpg
САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие, сообщили в региональном главке МЧС."Саратов, улица Блинова, 4. &lt;...&gt; Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. Погибли три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения", — говорится в заявлении.Основные подробностиТелефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
2025-07-25T11:50
true
PT0M54S
Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T11:50
true
PT0M07S
Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва
Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73.
2025-07-25T11:50
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031370389_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17fdd112d9a46f56d6d99578f7377abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове, следственный комитет россии (ск рф), роман бусаргин
Саратов, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Следственный комитет России (СК РФ), Роман Бусаргин
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие

В 10-этажном жилом доме в Саратове прогремел взрыв

Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие, сообщили в региональном главке МЧС.
"Саратов, улица Блинова, 4. <...> Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. Погибли три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения", — говорится в заявлении.

Основные подробности

  • Среди жертв есть ребенок.
  • Под завалами могут находиться люди, спасатели ведут их поиски.
  • Предварительная причина ЧП — взрыв газа.
  • Жильцов дома эвакуировали, для них организовали ПВР на базе одной из школ.
  • В соседнем здании взрывной волной повредило остекление, жителей временно разместили в безопасном месте.
  • На месте происшествия работают более 20 спасателей.
  • Туда выехал губернатор области Роман Бусаргин, прокуратура начала проверку.
  • Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов и 195 квартир.
Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73
© Фото : Прокуратура Саратовской областиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
© Фото : Прокуратура Саратовской области
1 из 3
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
2 из 3
© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области | Перейти в медиабанкМестные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области
Перейти в медиабанк
3 из 3
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
© Фото : Прокуратура Саратовской области
1 из 3
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
2 из 3
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области
Перейти в медиабанк
3 из 3
 
СаратовПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеСледственный комитет России (СК РФ)Роман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала