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В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие

В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 25.07.2025

В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие

В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.07.2025

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саратов

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

следственный комитет россии (ск рф)

роман бусаргин

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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие, сообщили в региональном главке МЧС."Саратов, улица Блинова, 4. <...> Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. Погибли три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения", — говорится в заявлении.Основные подробностиТелефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73

саратов

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2025

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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове 2025-07-25T11:50 true PT0M54S

Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T11:50 true PT0M07S

Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73. 2025-07-25T11:50 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове, следственный комитет россии (ск рф), роман бусаргин