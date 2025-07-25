В жилом доме в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие
В 10-этажном жилом доме в Саратове прогремел взрыв
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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, есть погибшие, сообщили в региональном главке МЧС.
"Саратов, улица Блинова, 4. <...> Произошло разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. Погибли три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения", — говорится в заявлении.
Основные подробности
- Среди жертв есть ребенок.
- Под завалами могут находиться люди, спасатели ведут их поиски.
- Предварительная причина ЧП — взрыв газа.
- Жильцов дома эвакуировали, для них организовали ПВР на базе одной из школ.
- В соседнем здании взрывной волной повредило остекление, жителей временно разместили в безопасном месте.
- На месте происшествия работают более 20 спасателей.
- Туда выехал губернатор области Роман Бусаргин, прокуратура начала проверку.
- Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Дом построили и ввели в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов и 195 квартир.
Телефоны горячей линии: 8 (937) 225-57-12 и 8 (8452) 63-33-73
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
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Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
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© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области | Перейти в медиабанкМестные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
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Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
1 из 3
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
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Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека.
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