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Бастрыкин рассказал о следствии по делу главы УФНС по ЯНАО о взятке - РИА Новости, 25.07.2025
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07:32 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vzyatka-2031310743.html
Бастрыкин рассказал о следствии по делу главы УФНС по ЯНАО о взятке
Бастрыкин рассказал о следствии по делу главы УФНС по ЯНАО о взятке - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин рассказал о следствии по делу главы УФНС по ЯНАО о взятке
Завершены следственные действия по уголовному делу начальницы управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яны Калюжиной, которая, по версии... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:32:00+03:00
2025-07-25T07:32:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Завершены следственные действия по уголовному делу начальницы управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яны Калюжиной, которая, по версии следствия, получила взятку в виде Porsche Cayenne и ювелирные украшения на 11 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Как рассказал председатель СК РФ, Калюжина через посредника получила взятку в особо крупном размере в виде автомобиля Porsche Cayenne и ювелирных изделий более чем на 11 миллионов рублей за способствование снижению суммы недоимки по налогу на прибыль компании взяткодателя и непривлечение к налоговой ответственности. "Здесь следственные действия также завершены, идет процедура ознакомления с уголовным делом", - сказал Бастрыкин. Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.
https://ria.ru/20250725/vzyatka-2031284677.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Бастрыкин рассказал о следствии по делу главы УФНС по ЯНАО о взятке

Бастрыкин: следствие по делу Калюжиной, получившей Porsche Cayenne, завершено

© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Завершены следственные действия по уголовному делу начальницы управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яны Калюжиной, которая, по версии следствия, получила взятку в виде Porsche Cayenne и ювелирные украшения на 11 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Как рассказал председатель СК РФ, Калюжина через посредника получила взятку в особо крупном размере в виде автомобиля Porsche Cayenne и ювелирных изделий более чем на 11 миллионов рублей за способствование снижению суммы недоимки по налогу на прибыль компании взяткодателя и непривлечение к налоговой ответственности.
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"Здесь следственные действия также завершены, идет процедура ознакомления с уголовным делом", - сказал Бастрыкин.
Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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