https://ria.ru/20250725/vzyatka-2031310743.html

Бастрыкин рассказал о следствии по делу главы УФНС по ЯНАО о взятке

Бастрыкин рассказал о следствии по делу главы УФНС по ЯНАО о взятке - РИА Новости, 25.07.2025

Бастрыкин рассказал о следствии по делу главы УФНС по ЯНАО о взятке

Завершены следственные действия по уголовному делу начальницы управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яны Калюжиной, которая, по версии... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:32:00+03:00

2025-07-25T07:32:00+03:00

2025-07-25T07:32:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Завершены следственные действия по уголовному делу начальницы управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яны Калюжиной, которая, по версии следствия, получила взятку в виде Porsche Cayenne и ювелирные украшения на 11 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Как рассказал председатель СК РФ, Калюжина через посредника получила взятку в особо крупном размере в виде автомобиля Porsche Cayenne и ювелирных изделий более чем на 11 миллионов рублей за способствование снижению суммы недоимки по налогу на прибыль компании взяткодателя и непривлечение к налоговой ответственности. "Здесь следственные действия также завершены, идет процедура ознакомления с уголовным делом", - сказал Бастрыкин. Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.

https://ria.ru/20250725/vzyatka-2031284677.html

https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988074237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)