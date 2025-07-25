Рейтинг@Mail.ru
В Сочи экс-полицейский получил 13 лет за взятку - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vzyatka-2031284677.html
В Сочи экс-полицейский получил 13 лет за взятку
В Сочи экс-полицейский получил 13 лет за взятку - РИА Новости, 25.07.2025
В Сочи экс-полицейский получил 13 лет за взятку
Центральный районный суд Сочи приговорил заместителя начальника ОЭБиПК УВД по городу к 13 годам лишения свободы со штрафом в 60 миллионов рублей за получение... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:48:00+03:00
2025-07-25T00:48:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи приговорил заместителя начальника ОЭБиПК УВД по городу к 13 годам лишения свободы со штрафом в 60 миллионов рублей за получение взятки в 7 миллионов рублей, мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Осужден бывший заместитель начальника ОЭБиПК УВД по городу Сочи. Центральный районный суд города Сочи огласил приговор в отношении Леонида Шулики, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (Мошенничество - ред.), частью 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий - ред.) и частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки - ред.). Судом Шулике назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в сумме 60 000 000 рублей… с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд установил, что с мая по август 2023 года экс-полицейский получил частями 6 миллионов рублей от предпринимателя в качестве взятки, обещая взамен не проводить обоснованные проверки в отношении бизнесмена. Также пресс-служба объединенных судов региона сообщила, что подсудимый в 2024 году, используя свои служебные полномочия, обеспечивал покровительство знакомым, которые незаконно привлекали денежные средства граждан на строительство многоквартирных жилых домов на участках земли, не предназначенных для этого. По другому случаю, который рассмотрел суд, в марте 2020 года подсудимый получил 200 тысяч рублей от гражданина, заверив, что может повлиять на решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него. При этом таких полномочий у экс-полицейского не было, а состав преступления у гражданина отсутствовал. Кроме того, подсудимый в 2016 году получил от знакомой 800 тысяч рублей, заверив, что поможет ускорить для неё процедуру оформления в аренду земельного участка, впоследствии он распорядился деньгами, не собираясь выполнять обязательства, рассказали в пресс-службе. Центральный районный суд Сочи лишил подсудимого на десять лет права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти. Мужчину лишили специального звания "подполковник полиции".
https://ria.ru/20250724/sud-2031227285.html
https://ria.ru/20250128/obvinenie-1996014655.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия
В Сочи экс-полицейский получил 13 лет за взятку

Экс-замначальника ОЭБиПК УВД Сочи получил 13 лет колонии за получение взятки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи приговорил заместителя начальника ОЭБиПК УВД по городу к 13 годам лишения свободы со штрафом в 60 миллионов рублей за получение взятки в 7 миллионов рублей, мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Осужден бывший заместитель начальника ОЭБиПК УВД по городу Сочи. Центральный районный суд города Сочи огласил приговор в отношении Леонида Шулики, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (Мошенничество - ред.), частью 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий - ред.) и частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки - ред.). Судом Шулике назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в сумме 60 000 000 рублей… с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza
Вчера, 18:05
Суд установил, что с мая по август 2023 года экс-полицейский получил частями 6 миллионов рублей от предпринимателя в качестве взятки, обещая взамен не проводить обоснованные проверки в отношении бизнесмена.
Также пресс-служба объединенных судов региона сообщила, что подсудимый в 2024 году, используя свои служебные полномочия, обеспечивал покровительство знакомым, которые незаконно привлекали денежные средства граждан на строительство многоквартирных жилых домов на участках земли, не предназначенных для этого.
По другому случаю, который рассмотрел суд, в марте 2020 года подсудимый получил 200 тысяч рублей от гражданина, заверив, что может повлиять на решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него. При этом таких полномочий у экс-полицейского не было, а состав преступления у гражданина отсутствовал. Кроме того, подсудимый в 2016 году получил от знакомой 800 тысяч рублей, заверив, что поможет ускорить для неё процедуру оформления в аренду земельного участка, впоследствии он распорядился деньгами, не собираясь выполнять обязательства, рассказали в пресс-службе.
Центральный районный суд Сочи лишил подсудимого на десять лет права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти. Мужчину лишили специального звания "подполковник полиции".
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о взятке
28 января, 23:28
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала