https://ria.ru/20250725/vzyatka-2031284677.html

В Сочи экс-полицейский получил 13 лет за взятку

В Сочи экс-полицейский получил 13 лет за взятку - РИА Новости, 25.07.2025

В Сочи экс-полицейский получил 13 лет за взятку

Центральный районный суд Сочи приговорил заместителя начальника ОЭБиПК УВД по городу к 13 годам лишения свободы со штрафом в 60 миллионов рублей за получение... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:48:00+03:00

2025-07-25T00:48:00+03:00

2025-07-25T00:48:00+03:00

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СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи приговорил заместителя начальника ОЭБиПК УВД по городу к 13 годам лишения свободы со штрафом в 60 миллионов рублей за получение взятки в 7 миллионов рублей, мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Осужден бывший заместитель начальника ОЭБиПК УВД по городу Сочи. Центральный районный суд города Сочи огласил приговор в отношении Леонида Шулики, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (Мошенничество - ред.), частью 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий - ред.) и частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки - ред.). Судом Шулике назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в сумме 60 000 000 рублей… с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд установил, что с мая по август 2023 года экс-полицейский получил частями 6 миллионов рублей от предпринимателя в качестве взятки, обещая взамен не проводить обоснованные проверки в отношении бизнесмена. Также пресс-служба объединенных судов региона сообщила, что подсудимый в 2024 году, используя свои служебные полномочия, обеспечивал покровительство знакомым, которые незаконно привлекали денежные средства граждан на строительство многоквартирных жилых домов на участках земли, не предназначенных для этого. По другому случаю, который рассмотрел суд, в марте 2020 года подсудимый получил 200 тысяч рублей от гражданина, заверив, что может повлиять на решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него. При этом таких полномочий у экс-полицейского не было, а состав преступления у гражданина отсутствовал. Кроме того, подсудимый в 2016 году получил от знакомой 800 тысяч рублей, заверив, что поможет ускорить для неё процедуру оформления в аренду земельного участка, впоследствии он распорядился деньгами, не собираясь выполнять обязательства, рассказали в пресс-службе. Центральный районный суд Сочи лишил подсудимого на десять лет права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти. Мужчину лишили специального звания "подполковник полиции".

https://ria.ru/20250724/sud-2031227285.html

https://ria.ru/20250128/obvinenie-1996014655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, краснодарский край, россия