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В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vzryv-2031536248.html
В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина
В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина - РИА Новости, 25.07.2025
В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина
Мужчина ранен в Кременной Луганской Народной Республики в результате взрыва снаряда ВСУ во дворе частного дома, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:37:00+03:00
2025-07-25T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в Кременной Луганской Народной Республики в результате взрыва снаряда ВСУ во дворе частного дома, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В Кременной ЛНР ранен мирный житель. Прилет снаряда был во двор частного дома. Мирный житель 1946 года рождения госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями", - сказал агентству Мирошник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
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происшествия, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина

Мирошник: во дворе частного дома в Кременной взорвался снаряд ВСУ, ранен мужчина

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в Кременной Луганской Народной Республики в результате взрыва снаряда ВСУ во дворе частного дома, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"В Кременной ЛНР ранен мирный житель. Прилет снаряда был во двор частного дома. Мирный житель 1946 года рождения госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями", - сказал агентству Мирошник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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