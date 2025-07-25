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В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина
В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина - РИА Новости, 25.07.2025
В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина
Мужчина ранен в Кременной Луганской Народной Республики в результате взрыва снаряда ВСУ во дворе частного дома, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:37:00+03:00
2025-07-25T21:37:00+03:00
2025-07-25T21:37:00+03:00
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в Кременной Луганской Народной Республики в результате взрыва снаряда ВСУ во дворе частного дома, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В Кременной ЛНР ранен мирный житель. Прилет снаряда был во двор частного дома. Мирный житель 1946 года рождения госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями", - сказал агентству Мирошник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В ЛНР при взрыве украинского снаряда пострадал мужчина
Мирошник: во дворе частного дома в Кременной взорвался снаряд ВСУ, ранен мужчина