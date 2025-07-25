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Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме

Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025

Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме

Предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке Саратова - утечка газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:39:00+03:00

2025-07-25T12:39:00+03:00

2025-07-25T13:48:00+03:00

происшествия

саратов

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке Саратова - утечка газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов."На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина - утечка газа", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031371332.html

саратов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, взрыв газа в многоэтажке в саратове