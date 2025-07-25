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Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025
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12:39 25.07.2025 (обновлено: 13:48 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/vzryv-2031377908.html
Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме
Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025
Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме
Предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке Саратова - утечка газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:39:00+03:00
2025-07-25T13:48:00+03:00
происшествия
саратов
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке Саратова - утечка газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов."На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина - утечка газа", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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происшествия, саратов, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме

Предварительной причиной взрыва в многоэтажке в Саратове является утечка газа

© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области | Перейти в медиабанкМестные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Прокуратура Саратовской области
Перейти в медиабанк
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке Саратова - утечка газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
"На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина - утечка газа", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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12:16
 
ПроисшествияСаратовВзрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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