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Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме
Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025
Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме
Предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке Саратова - утечка газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:39:00+03:00
2025-07-25T12:39:00+03:00
2025-07-25T13:48:00+03:00
происшествия
саратов
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предварительная причина взрыва в жилой многоэтажке Саратова - утечка газа, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов."На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина - утечка газа", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031371332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилом доме
Предварительной причиной взрыва в многоэтажке в Саратове является утечка газа