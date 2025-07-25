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Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове

Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025

Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:46:00+03:00

2025-07-25T18:46:00+03:00

2025-07-25T18:46:00+03:00

происшествия

россия

саратов

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. "Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества", - сказал он. Министр также поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома, а после комплексной проверки здания обеспечить доступ жителей непострадавших квартир в свое жилье, чтобы они смогли забрать документы и предметы первой необходимости и документов. "Национальному центру управления в кризисных ситуациях необходимо осуществлять общее руководство и координацию органов управления и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации", - заключил министр.

https://ria.ru/20250725/mchs-2031503360.html

россия

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, саратов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове