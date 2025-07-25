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Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
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Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове
Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове
Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:46:00+03:00
2025-07-25T18:46:00+03:00
происшествия
россия
саратов
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. "Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества", - сказал он. Министр также поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома, а после комплексной проверки здания обеспечить доступ жителей непострадавших квартир в свое жилье, чтобы они смогли забрать документы и предметы первой необходимости и документов. "Национальному центру управления в кризисных ситуациях необходимо осуществлять общее руководство и координацию органов управления и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации", - заключил министр.
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происшествия, россия, саратов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим в Саратове

Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве газа в Саратове

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается.
«
"Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества", - сказал он.
Министр также поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома, а после комплексной проверки здания обеспечить доступ жителей непострадавших квартир в свое жилье, чтобы они смогли забрать документы и предметы первой необходимости и документов. "Национальному центру управления в кризисных ситуациях необходимо осуществлять общее руководство и координацию органов управления и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации", - заключил министр.
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ПроисшествияРоссияСаратовАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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