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Балицкий предупредил о риске повторных ударов ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vsu-2031413432.html
Балицкий предупредил о риске повторных ударов ВСУ по Энергодару
Балицкий предупредил о риске повторных ударов ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 25.07.2025
Балицкий предупредил о риске повторных ударов ВСУ по Энергодару
Опасность повторных ударов ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару сохраняется, жителям не стоит выходить на улицу до стабилизации обстановки, заявил... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:16:00+03:00
2025-07-25T14:16:00+03:00
в мире
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Опасность повторных ударов ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару сохраняется, жителям не стоит выходить на улицу до стабилизации обстановки, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города, и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить. Позже губернатор сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела города два человека погибли, еще двое ранены. "Прошу жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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в мире, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
Балицкий предупредил о риске повторных ударов ВСУ по Энергодару

Балицкий: опасность повторных ударов ВСУ по Энергодару сохраняется

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Опасность повторных ударов ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару сохраняется, жителям не стоит выходить на улицу до стабилизации обстановки, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее глава города Максим Пухов сообщал, что ВСУ ведут артобстрел города, и призвал горожан оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить. Позже губернатор сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела города два человека погибли, еще двое ранены.
"Прошу жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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