https://ria.ru/20250725/vsu-2031368744.html

ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной"

ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной"

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:09:00+03:00

2025-07-25T12:09:00+03:00

2025-07-25T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов", - говорится в сводке МО РФ.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.Кроме того, ранее Минобороны сообщало об освобождении "Южной" группировкой Белой Горы в ДНР.

https://ria.ru/20250725/vostok-2031368949.html

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