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ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 25.07.2025 (обновлено: 12:17 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/vsu-2031368744.html
ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной"
ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной"
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:09:00+03:00
2025-07-25T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов", - говорится в сводке МО РФ.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.Кроме того, ранее Минобороны сообщало об освобождении "Южной" группировкой Белой Горы в ДНР.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных в зоне действий "Южной"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных, сообщили в Минобороны России.
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов", - говорится в сводке МО РФ.
Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
Кроме того, ранее Минобороны сообщало об освобождении "Южной" группировкой Белой Горы в ДНР.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Подразделения "Востока" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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