https://ria.ru/20250725/vsu-2031368744.html
ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной"
ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной"
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:09:00+03:00
2025-07-25T12:09:00+03:00
2025-07-25T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92744f2218c93c541ecbcb973abcaa3c.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов", - говорится в сводке МО РФ.Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.Кроме того, ранее Минобороны сообщало об освобождении "Южной" группировкой Белой Горы в ДНР.
https://ria.ru/20250725/vostok-2031368949.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d9f97bfe00810b53579502c6ae9aff28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий "Южной"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных в зоне действий "Южной"