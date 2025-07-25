https://ria.ru/20250725/vsu-2031312249.html
Боевики ВСУ не хотят на Красноармейское направление, сообщили в подполье
Боевики ВСУ не хотят на Красноармейское направление, сообщили в подполье - РИА Новости, 25.07.2025
Боевики ВСУ не хотят на Красноармейское направление, сообщили в подполье
Боевики ВСУ массово отказываются отправляться на покровское (красноармейское) направление в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:50:00+03:00
2025-07-25T07:50:00+03:00
2025-07-25T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ массово отказываются отправляться на покровское (красноармейское) направление в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На сегодняшний день ВСУ массово отправляют своих солдат на покровское направление. Они (отправляемые туда военные ВСУ - ред.) отказываются ехать, в результате чего среди десяти человек - восемь отказников", - сказал Лебедев. По его словам, помимо массовой отправки украинских военных на покровское направление, также произошла активизация подготовки иностранных наемников в ряде городов Украины. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боевики ВСУ не хотят на Красноармейское направление, сообщили в подполье
ВСУ массово отказываются отправляться на Красноармейское направление в ДНР