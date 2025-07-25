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В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:32 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vsu-2031301574.html
В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ
В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ
Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили два замаскированных блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:32:00+03:00
2025-07-25T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили два замаскированных блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА 42-й дивизии был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, использовавшийся для укрытия личного состава. При смене пехотой противника позиции после поражения первого блиндажа был обнаружен второй блиндаж ВСУ. Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и ликвидации находившегося внутри личного состава противника", - сообщили в военном ведомстве. Старший оператор FPV-дронов с позывным "Рыжий" отметил, что целями часто становятся блиндажи и укрытия противника, также работа ведется по местам ротации и по технике ВСУ. "Обнаружение идет у нас совместно с операторами БПЛА Mavic. Они поднимаются, видят противника, нам поступает команда, и мы уже взлетаем на поражение цели", - рассказал он журналистам.
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ под Запорожьем

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили два замаскированных блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА 42-й дивизии был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, использовавшийся для укрытия личного состава. При смене пехотой противника позиции после поражения первого блиндажа был обнаружен второй блиндаж ВСУ. Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и ликвидации находившегося внутри личного состава противника", - сообщили в военном ведомстве.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Старший оператор FPV-дронов с позывным "Рыжий" отметил, что целями часто становятся блиндажи и укрытия противника, также работа ведется по местам ротации и по технике ВСУ.
"Обнаружение идет у нас совместно с операторами БПЛА Mavic. Они поднимаются, видят противника, нам поступает команда, и мы уже взлетаем на поражение цели", - рассказал он журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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