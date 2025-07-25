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В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ
В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ
Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили два замаскированных блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:32:00+03:00
2025-07-25T05:32:00+03:00
2025-07-25T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили два замаскированных блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА 42-й дивизии был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, использовавшийся для укрытия личного состава. При смене пехотой противника позиции после поражения первого блиндажа был обнаружен второй блиндаж ВСУ. Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и ликвидации находившегося внутри личного состава противника", - сообщили в военном ведомстве. Старший оператор FPV-дронов с позывным "Рыжий" отметил, что целями часто становятся блиндажи и укрытия противника, также работа ведется по местам ротации и по технике ВСУ. "Обнаружение идет у нас совместно с операторами БПЛА Mavic. Они поднимаются, видят противника, нам поступает команда, и мы уже взлетаем на поражение цели", - рассказал он журналистам.
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ
Операторы FPV-дронов уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ под Запорожьем