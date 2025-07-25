https://ria.ru/20250725/vstrechi-2031331997.html

МИД ПМР призвал не откладывать встречи по приднестровскому урегулированию

МИД ПМР призвал не откладывать встречи по приднестровскому урегулированию - РИА Новости, 25.07.2025

МИД ПМР призвал не откладывать встречи по приднестровскому урегулированию

Бесконечно откладывать встречи по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" не получится, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:54:00+03:00

2025-07-25T09:54:00+03:00

2025-07-25T09:54:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Бесконечно откладывать встречи по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" не получится, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Бесконечно откладывать встречи в формате "5+2", конечно, не получится. Но зачем терять время? Рассчитывать, что Молдова, которая заблокировала работу этой консультативной площадки, вдруг неожиданно поменяет свою позицию, не приходится", - сказал Игнатьев. По его словам, приднестровская сторона постоянно призывает международных посредников, прежде всего ОБСЕ, задействовать весь доступный дипломатический инструментарий для придания импульса процессу урегулирования, в том числе путем возобновления заседаний в переговорном формате "5+2". "Когда у сторон существует заинтересованность в общении, для него всегда можно найти взаимоприемлемый формат. В случае молдо-приднестровского урегулирования даже искать ничего не нужно, поскольку есть легитимный, функциональный и давно зарекомендовавший себя международный механизм. То, что он временно не работает, - следствие саботажа отдельных участников, которые на самом деле не желают заниматься конструктивной работой и потому придумывают предлоги, чтобы ничего не делать", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250722/kishinev-2030537572.html

https://ria.ru/20250523/glava-2018579108.html

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