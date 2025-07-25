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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа - РИА Новости, 25.07.2025
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:37:00+03:00
2025-07-25T12:37:00+03:00
2025-07-25T13:06:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.Встреча РФ и Украины на высшем уровне, как пояснил Песков, должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать на экспертном уровне. Кроме того, подходы России и Украины к проектам меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, и вряд ли их можно сблизить в одночасье, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ."Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли. Потом здесь очень хорошо известна наша позиция. Наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа
Песков считает маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа