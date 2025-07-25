https://ria.ru/20250725/vstrecha-2031377393.html

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа - РИА Новости, 25.07.2025

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца августа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:37:00+03:00

2025-07-25T12:37:00+03:00

2025-07-25T13:06:00+03:00

в мире

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028597207_0:93:3026:1795_1920x0_80_0_0_5bbb12c15c959367edbcbad2f2da0208.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.Встреча РФ и Украины на высшем уровне, как пояснил Песков, должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать на экспертном уровне. Кроме того, подходы России и Украины к проектам меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, и вряд ли их можно сблизить в одночасье, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ."Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли. Потом здесь очень хорошо известна наша позиция. Наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031365936.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков