https://ria.ru/20250725/vstrecha-2031342858.html

Представители Ирана и "евротройки" встретились в Стамбуле

Представители Ирана и "евротройки" встретились в Стамбуле - РИА Новости, 25.07.2025

Представители Ирана и "евротройки" встретились в Стамбуле

Представители Ирана и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) встретились в Стамбуле для обсуждения напряженности, возникшей между этими странами по... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:38:00+03:00

2025-07-25T10:38:00+03:00

2025-07-25T10:38:00+03:00

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франция

казем гариб-абади

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ТЕГЕРАН, 25 июл - РИА Новости. Представители Ирана и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) встретились в Стамбуле для обсуждения напряженности, возникшей между этими странами по вопросу реализации иранской ядерной программы, передает агентство ISNA. Переговоры на уровне заместителей министров проходят на фоне угроз "евротройки" задействовать механизм восстановления международных санкций против Ирана к концу лета, если Иран не пойдет на соглашение с США, которое урегулирует проблему иранского атома. При этом переговоры Тегерана и Вашингтона на данный момент приостановлены. В преддверии переговоров замглавы иранского МИД по международным вопросам Казем Гариб-Абади также подтвердил, что Тегеран будет отвечать, если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана. При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры еще рассматриваются. Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.

https://ria.ru/20250719/ssha-2030162014.html

https://ria.ru/20250724/rubio-2031031573.html

иран

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в мире, иран, великобритания, франция, казем гариб-абади