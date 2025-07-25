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Представители Ирана и "евротройки" встретились в Стамбуле - РИА Новости, 25.07.2025
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10:38 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/vstrecha-2031342858.html
Представители Ирана и "евротройки" встретились в Стамбуле
Представители Ирана и "евротройки" встретились в Стамбуле - РИА Новости, 25.07.2025
Представители Ирана и "евротройки" встретились в Стамбуле
Представители Ирана и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) встретились в Стамбуле для обсуждения напряженности, возникшей между этими странами по... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:38:00+03:00
2025-07-25T10:38:00+03:00
в мире
иран
великобритания
франция
казем гариб-абади
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ТЕГЕРАН, 25 июл - РИА Новости. Представители Ирана и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) встретились в Стамбуле для обсуждения напряженности, возникшей между этими странами по вопросу реализации иранской ядерной программы, передает агентство ISNA. Переговоры на уровне заместителей министров проходят на фоне угроз "евротройки" задействовать механизм восстановления международных санкций против Ирана к концу лета, если Иран не пойдет на соглашение с США, которое урегулирует проблему иранского атома. При этом переговоры Тегерана и Вашингтона на данный момент приостановлены. В преддверии переговоров замглавы иранского МИД по международным вопросам Казем Гариб-Абади также подтвердил, что Тегеран будет отвечать, если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана. При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры еще рассматриваются. Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
https://ria.ru/20250719/ssha-2030162014.html
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в мире, иран, великобритания, франция, казем гариб-абади
В мире, Иран, Великобритания, Франция, Казем Гариб-Абади
Представители Ирана и "евротройки" встретились в Стамбуле

ISNA: Иран и евротройка встретились в Стамбуле по вопросу ядерной программы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМечеть Сулеймание в Стамбуле
Мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТЕГЕРАН, 25 июл - РИА Новости. Представители Ирана и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) встретились в Стамбуле для обсуждения напряженности, возникшей между этими странами по вопросу реализации иранской ядерной программы, передает агентство ISNA.
Переговоры на уровне заместителей министров проходят на фоне угроз "евротройки" задействовать механизм восстановления международных санкций против Ирана к концу лета, если Иран не пойдет на соглашение с США, которое урегулирует проблему иранского атома. При этом переговоры Тегерана и Вашингтона на данный момент приостановлены.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана
19 июля, 16:15
В преддверии переговоров замглавы иранского МИД по международным вопросам Казем Гариб-Абади также подтвердил, что Тегеран будет отвечать, если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана. При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры еще рассматриваются.
Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
СМИ: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану
Вчера, 06:02
 
В миреИранВеликобританияФранцияКазем Гариб-Абади
 
 
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