https://ria.ru/20250725/vozrast-2031139583.html

Возраст согласия понизят до неприличия

Возраст согласия понизят до неприличия - РИА Новости, 25.07.2025

Возраст согласия понизят до неприличия

Нет-нет, речь идет о согласии на участие в политической жизни, а не о том, что вы подумали. Правительство Британии одобрило закон, согласно которому в следующих РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:00:00+03:00

2025-07-25T08:00:00+03:00

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Нет-нет, речь идет о согласии на участие в политической жизни, а не о том, что вы подумали. Правительство Британии одобрило закон, согласно которому в следующих выборах в парламент примут участие подростки, начиная с 16-летнего возраста.Подобные эксперименты уже идут в континентальной Европе. С 16 лет выбирают членов Европарламента граждане Германии, Австрии, Бельгии.В Уэльсе — пока еще части Великобритании — подросткам можно голосовать на местных муниципальных выборах. В 2014 году в Шотландии так хотели отделиться, что прямо перед референдумом о независимости понизили возраст голосования до 16 лет — впрочем, большинство все равно натянуть не удалось.На такое решение правящая лейбористская партия пошла не от хорошей жизни. Народ ненавидит ее так, что удержаться у власти у них возможности нет. По идее, молодежь — это главный избирательный ресурс лейбористов. Гендерфлюидность, борьба с патриархатом, радуга и розовые пони, — вся левая повестка сочинялась специально для юных британцев, чтобы они голосовали за солидных мужчин типа Кира Стармера.В теории, за счет подростков лейбористы могут набрать до полутора миллионов голосов. Политтехнологи не учли, однако, что британская молодежь нынче не та.Во-первых, она несравненно беднее, чем поколение их родителей. У них ничего нет и ничего не будет, по крайней мере, до тех пор, пока родители не умрут и не оставят домик в наследство. Хотя налоги на наследство сейчас таковы, что люди зачастую не могут их выплатить, отказываются от родительской недвижимости и остаются на улице: "У меня ничего нет, и я очень счастлив".Во-вторых, у них нет никаких перспектив. Весь экономический тренд свелся к тому, что зарплаты стагнируют, цены растут, стоимость недвижимости давно улетела в космос. Поэтому они очень злы — куда злее, чем "сердитые молодые люди" 50-х, прозябавшие в послевоенной нищете на обломках империи.Наконец, британская молодежь, вежливо выражаясь, очень разная и где-то даже разноцветная. Юношество из индийской, пакистанской, африканской диаспор, несомненно, продолжит дело своих отцов и дедов — всеми силами продвигать во власть представителей своих национальных меньшинств.Результат этой политики мы видели недавно в Ротереме. Мэром города, который десятилетиями кошмарили пакистанские банды, насиловавшие местных белых девочек, стала пакистанская дама в хиджабе и произнесла речь на урду.Белое юношество на фоне таких интересных трендов, без сомнения, обозлится еще больше и за персонажами типа Стармера, разумеется, не пойдет. Именно Стармер в бытность свою генпрокурором блокировал расследование пакистанских преступлений в английских городах — и никто ему этого не забыл.Фаворитом белой молодежи обречен стать Найджел Фарадж — единственный британский политик, который осмеливается выступать против нелегальной миграции и за хоть какие-то права для местных жителей, стремительно превращающихся в угнетенное меньшинство.Это, кстати, доказывают и местные опросы. Британские подростки не всегда знают, кто у них премьер-министр, а когда им показывают фотографии политиков, уверенно опознают только Найджела Фараджа. То есть лейбористы сделали хороший пас лидеру партии "Реформировать Соединенное Королевство", и нет сомнения, что он им воспользуется.В свою очередь, представители диаспор будут крайне недовольны выбором местных юных "националистов", так что уличные бои к 2029 году только наберут обороты.В самой по себе идее привлекать юношество к участию в политической жизни ничего плохого нет. Просто поле для таких экспериментов должно быть стабильным и предсказуемым. Нужна постоянно растущая экономика, реальные перспективы для молодежи, хорошие возможности для ее трудоустройства и минимум внутренней нестабильности.Европейские недоросли массово сидят на шее родителей лет так до 30 — безработица зашкаливает. Пускать таких в политику — это просто обеспечить им выход пара, но это процесс малоуправляемый, и легко может перерасти в уличную бузу, а то и в масштабные внутренние конфликты. Если они сдетонируют с межнациональными проблемами, этот взрыв разнесет всю Европу.А вот если у подростков есть возможность трудиться и зарабатывать, если они уже знают, что почем, и могут формулировать внятные требования к политикам, то тогда это может стать интересной и полезной практикой.Очень разумный подход демонстрируют Венгрия, Сербия, Доминиканская Республика. В этих странах подростки могут голосовать на парламентских выборах, если состоят в браке или имеют официальную работу. Логично: если человек умеет работать и зарабатывать, создает семью и умеет ее сохранять, то почему бы не дать ему или ей возможность участвовать в политической жизни страны?Потому что молодежь всегда будет интересоваться политикой, и если не дать им легальный открытый способ в ней самовыражаться, то меньшинство радикализуется, а большинство вырастет апатичным, погрязшим в эскапизме поколением, которого вообще не интересует жизнь страны.Англичан идея снижения возраста голосования погубит, но они сейчас в таком тренде, что для них хороших решений просто нет.

https://ria.ru/20250711/lidery-2028552438.html

https://ria.ru/20240806/velikobritanija-1964444592.html

https://ria.ru/20250716/britanija-2029424130.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029791702.html

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аналитика, европа, кир стармер, великобритания, найджел фарадж, в мире