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Подразделения "Востока" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
Подразделения "Востока" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ, потери Киева в зоне действия группировки... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:09:00+03:00
2025-07-25T12:09:00+03:00
2025-07-25T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ, потери Киева в зоне действия группировки составили свыше 1360 военнослужащих и 21 боевая бронированная машина, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении."Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
ВСУ за неделю потеряли более 1360 военных в зоне действия "Востока"