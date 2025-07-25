https://ria.ru/20250725/vostok-2031368949.html

Подразделения "Востока" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Востока" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025

Подразделения "Востока" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ, потери Киева в зоне действия группировки... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:09:00+03:00

2025-07-25T12:09:00+03:00

2025-07-25T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ, потери Киева в зоне действия группировки составили свыше 1360 военнослужащих и 21 боевая бронированная машина, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении."Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины