https://ria.ru/20250725/vladikavkaz-2031306403.html

Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах

Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах - РИА Новости, 25.07.2025

Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах

Ограничения для воздушных судов сняты во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:47:00+03:00

2025-07-25T06:47:00+03:00

2025-07-25T07:41:00+03:00

владикавказ

грозный

магас

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_dd7947045e62aa827579bab61dafcc89.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения для воздушных судов сняты во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи, Тамбов сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250725/pvo-2031305850.html

владикавказ

грозный

магас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владикавказ, грозный, магас, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)