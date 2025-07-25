https://ria.ru/20250725/vladikavkaz-2031306403.html
Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах
Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах - РИА Новости, 25.07.2025
Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах
Ограничения для воздушных судов сняты во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:47:00+03:00
2025-07-25T06:47:00+03:00
2025-07-25T07:41:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_dd7947045e62aa827579bab61dafcc89.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения для воздушных судов сняты во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи, Тамбов сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250725/pvo-2031305850.html
владикавказ
грозный
магас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_8f35f8bb5c5eee10388e09c8ec05bf51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, магас, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Грозный, Магас, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах
Во Владикавказе, Магасе, Минводах и Сочи сняли ограничения на полеты