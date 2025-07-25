https://ria.ru/20250725/video-2031386197.html
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео - РИА Новости, 25.07.2025
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео
Взрыв, после которого произошло частичное обрушение в десятиэтажке в Саратове, опубликован в социальных сетях. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:01:00+03:00
2025-07-25T13:01:00+03:00
2025-07-25T13:01:00+03:00
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
саратовская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Взрыв, после которого произошло частичное обрушение в десятиэтажке в Саратове, опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, как происходит взрыв, отбрасывающий огромное количества строительной пыли, после чего рухнули минимум три верхних этажа. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. Губернатор Саратовской области заявил, что предварительной причиной взрыва являет утечка газа.
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саратов
россия
саратовская область
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T13:01
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РИА Новости
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саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, саратовская область
Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Саратовская область
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео
Момент взрыва газа в многоэтажке в Саратове попал на видео