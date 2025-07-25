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Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео

Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео - РИА Новости, 25.07.2025

Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео

Взрыв, после которого произошло частичное обрушение в десятиэтажке в Саратове, опубликован в социальных сетях. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:01:00+03:00

2025-07-25T13:01:00+03:00

2025-07-25T13:01:00+03:00

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

саратовская область

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Взрыв, после которого произошло частичное обрушение в десятиэтажке в Саратове, опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, как происходит взрыв, отбрасывающий огромное количества строительной пыли, после чего рухнули минимум три верхних этажа. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. Губернатор Саратовской области заявил, что предварительной причиной взрыва являет утечка газа.

https://ria.ru/20250725/dom-2031379378.html

саратов

россия

саратовская область

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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T13:01 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, саратовская область