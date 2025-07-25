Рейтинг@Mail.ru
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/video-2031386197.html
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео - РИА Новости, 25.07.2025
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео
Взрыв, после которого произошло частичное обрушение в десятиэтажке в Саратове, опубликован в социальных сетях. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:01:00+03:00
2025-07-25T13:01:00+03:00
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031385398_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f4926b87deae81955898dd6df0f51a6.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Взрыв, после которого произошло частичное обрушение в десятиэтажке в Саратове, опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, как происходит взрыв, отбрасывающий огромное количества строительной пыли, после чего рухнули минимум три верхних этажа. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. Губернатор Саратовской области заявил, что предварительной причиной взрыва являет утечка газа.
https://ria.ru/20250725/dom-2031379378.html
саратов
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T13:01
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031385398_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_704e5fe51467cefdc4c603e3ac8a9d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, саратовская область
Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Саратовская область
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео

Момент взрыва газа в многоэтажке в Саратове попал на видео

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Взрыв, после которого произошло частичное обрушение в десятиэтажке в Саратове, опубликован в социальных сетях.
На кадрах видно, как происходит взрыв, отбрасывающий огромное количества строительной пыли, после чего рухнули минимум три верхних этажа.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. Губернатор Саратовской области заявил, что предварительной причиной взрыва являет утечка газа.
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Саратове организовали ПВР для жителей дома, где взорвался газ
12:44
 
СаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала