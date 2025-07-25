ЕС уклоняется от санкций за убийство венгра на Украине, заявил Сийярто
Сийярто: ЕС уклоняется от санкций за убийство венгра при мобилизации на Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Страны ЕС "сделают все", чтобы не вводить санкции против виновных в смерти закарпатского венгра в ходе мобилизации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Позже Сийярто сообщил, что пока этого не произойдет, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
"Я не наивен, поэтому думаю, что европейцы сделают все, чтобы избежать внесения в санкционный список тех, кто несет ответственность за убийство этого венгра в рамках так называемой принудительной мобилизации. Они сделают все, чтобы не включить их в санкционный список", – сказал Сийярто.
Венгерский министр отметил, что Будапешт продолжит настаивать на внесении виновных в санкционный список.
"Думаю, что если этого не произойдет, Европейский союз потеряет весь свой оставшийся очень небольшой авторитет в этом отношении", – констатировал Сийярто.
Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.
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