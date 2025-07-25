https://ria.ru/20250725/vengriya-2031304399.html

ЕС уклоняется от санкций за убийство венгра на Украине, заявил Сийярто

ЕС уклоняется от санкций за убийство венгра на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 25.07.2025

ЕС уклоняется от санкций за убийство венгра на Украине, заявил Сийярто

Страны ЕС "сделают все", чтобы не вводить санкции против виновных в смерти закарпатского венгра в ходе мобилизации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:23:00+03:00

2025-07-25T06:23:00+03:00

2025-07-25T06:23:00+03:00

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Страны ЕС "сделают все", чтобы не вводить санкции против виновных в смерти закарпатского венгра в ходе мобилизации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Позже Сийярто сообщил, что пока этого не произойдет, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. "Я не наивен, поэтому думаю, что европейцы сделают все, чтобы избежать внесения в санкционный список тех, кто несет ответственность за убийство этого венгра в рамках так называемой принудительной мобилизации. Они сделают все, чтобы не включить их в санкционный список", – сказал Сийярто. Венгерский министр отметил, что Будапешт продолжит настаивать на внесении виновных в санкционный список. "Думаю, что если этого не произойдет, Европейский союз потеряет весь свой оставшийся очень небольшой авторитет в этом отношении", – констатировал Сийярто. Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.

https://ria.ru/20250724/naemnik-2031019661.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030642934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз