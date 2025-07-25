https://ria.ru/20250725/varshava-2031431815.html

В Варшаве активисты попытались прорваться в президентский дворец

В Варшаве активисты попытались прорваться в президентский дворец - РИА Новости, 25.07.2025

В Варшаве активисты попытались прорваться в президентский дворец

Двое активистов природоохранной организации "Последнее поколение" пытались прорваться в здание президентского дворца в Варшаве, сообщила организация в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:01:00+03:00

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ВАРШАВА, 25 июл – РИА Новости. Двое активистов природоохранной организации "Последнее поколение" пытались прорваться в здание президентского дворца в Варшаве, сообщила организация в социальных сетях. "Два человека на территории президентского дворца. Они сделают все, чтобы законопроект "Последнего поколения" попал в Сейм!" — говорится в публикации в социальной сети Х. Активисты смогли проникнуть только за цепи, ограждающие площадь перед дворцом от тротуара. Затем их задержали представители службы государственной охраны. "Благодаря быстрой реакции наших сотрудников им не удалось проникнуть на территорию. Они не оказывали сопротивления, а лишь скандировали лозунги", — сообщил журналистам представитель службы полковник Богуслав Пиурковский. Джулия Кин из организации "Последнее поколение" в записанном сообщении, отправленном в редакцию портала Interia, объяснила, что цель акции — привлечь внимание к законопроекту "Последнего поколения", основными целями которого являются сокращение выбросов парниковых газов и восстановление общественного транспорта там, где он сейчас недоступен. "Мы требуем, чтобы избранный президент Кароль Навроцкий выступил с законодательной инициативой, то есть подписал наш законопроект о реконструкции польских железных дорог и автобусов. Мы требуем, чтобы Кароль Навроцкий стал президентом всех поляков и защитил каждого от последствий продолжающегося климатического коллапса", — отметила она. По словам Кин, в будущем климатическая ситуация будет только ухудшаться. "Последнее поколение" время от времени проводит в Варшаве неоднозначные акции протеста, например, они облили краской памятник жертвам смоленской авиакатастрофы, пытались сорвать концерт американской певицы Тейлор Свифт, блокировали уличное движение. Они требуют инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры и повышения доступности общественного транспорта для жителей небольших городов.

https://ria.ru/20250719/varshava-2030157939.html

https://ria.ru/20250519/ekoaktivisty-2017831735.html

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в мире, варшава, кароль навроцкий, польша