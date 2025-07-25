https://ria.ru/20250725/ukraina-2031540251.html

В Харькове прогремел еще один взрыв

В Харькове прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 25.07.2025

В Харькове прогремел еще один взрыв

Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:30:00+03:00

2025-07-25T22:30:00+03:00

2025-07-25T23:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

украина

игорь терехов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее украинские СМИ сообщали о двух взрывах в Харькове. "В городе был слышен взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области воздушная тревога звучит с 19.58. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250725/komandir-2031484624.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, россия, украина, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины