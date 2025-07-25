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В Харькове прогремел еще один взрыв
В Харькове прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 25.07.2025
В Харькове прогремел еще один взрыв
Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:30:00+03:00
2025-07-25T22:30:00+03:00
2025-07-25T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее украинские СМИ сообщали о двух взрывах в Харькове. "В городе был слышен взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области воздушная тревога звучит с 19.58. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Харькове прогремел еще один взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о новом взрыве на фоне воздушной тревоги