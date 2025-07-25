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Глава САП заявил, что разберет "до молекул" ситуацию с НАБУ - РИА Новости, 25.07.2025
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22:23 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031539280.html
Глава САП заявил, что разберет "до молекул" ситуацию с НАБУ
Глава САП заявил, что разберет "до молекул" ситуацию с НАБУ - РИА Новости, 25.07.2025
Глава САП заявил, что разберет "до молекул" ситуацию с НАБУ
Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что будет разбираться, из-за чего был принят закон,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:23:00+03:00
2025-07-25T22:23:00+03:00
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александр клименко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что будет разбираться, из-за чего был принят закон, отменяющий независимость САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Газета FInancial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что десятки украинских депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" боятся голосовать по предложенному им законопроекту о НАБУ и САП из-за опасений проверок этими ведомствами после того, как они поддержали закон об отмене независимости этих органов ранее, что вызвало масштабные протесты по всей стране. "Мы разберем все ситуации, события, высказывания, все упреки, претензии в наш адрес. До молекул. Мы воспроизведем хронологию событий по секундам и дадим этому всему анализ", - сказал Клименко в интервью телеканалу "Общественное", отвечая на вопрос, почему, на его взгляд, власти приняли такой закон. Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр клименко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Клименко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
Глава САП заявил, что разберет "до молекул" ситуацию с НАБУ

Глава САП Украины Клименко заявил, что разберется в ситуации с законом о НАБУ

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что будет разбираться, из-за чего был принят закон, отменяющий независимость САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Газета FInancial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что десятки украинских депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" боятся голосовать по предложенному им законопроекту о НАБУ и САП из-за опасений проверок этими ведомствами после того, как они поддержали закон об отмене независимости этих органов ранее, что вызвало масштабные протесты по всей стране.
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"Мы разберем все ситуации, события, высказывания, все упреки, претензии в наш адрес. До молекул. Мы воспроизведем хронологию событий по секундам и дадим этому всему анализ", - сказал Клименко в интервью телеканалу "Общественное", отвечая на вопрос, почему, на его взгляд, власти приняли такой закон.
Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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