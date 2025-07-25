https://ria.ru/20250725/ukraina-2031537692.html

В САП рассказали о последствиях отмены независимости НАБУ

В САП рассказали о последствиях отмены независимости НАБУ - РИА Новости, 25.07.2025

В САП рассказали о последствиях отмены независимости НАБУ

Власти Украины в случае принятия закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T21:58:00+03:00

2025-07-25T21:58:00+03:00

2025-07-25T21:58:00+03:00

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владимир зеленский

александр клименко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Власти Украины в случае принятия закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), будут иметь доступ к лицам, которые на условиях анонимности докладывали в органы и помогали разоблачать коррупцию, сообщил руководитель САП Александр Клименко. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Теперь еще больше людей будут иметь доступ к лицам, которые сотрудничают с нами в производстве. Например, человек согласился сотрудничать, помогать разоблачать коррупцию при условии, что власть или отдельные органы никогда об этом не узнают. Теперь это сломано. Дело может истребовать пятый департамент офиса генпрокурора, который обеспечивает работу генерального прокурора, для изучения. Это настолько расширяет круг лиц, которые будут осведомлены о нашем расследовании, что мы никогда не сможем быть эффективными. Фактически это сведет нашу результативность к нулю", - сказал Клименко в интервью телеканалу "Общественное". Он добавил, что по новому закону, в случае принятия, детективы НАБУ не имеют права проводить неотложные обыски по коррупционным делам. "Например, можем смоделировать ситуацию: некое лицо договаривается о том, что будет брать взятку и говорит: "Через час принеси мне средства в такой-то офис". И, мы, фактически, теперь не можем туда зайти и зафиксировать эту взятку. Это такая индульгенция: можете брать взятки, вас никто не задержит", - пояснил Клименко. По его словам, новые правила коснутся не только НАБУ, но и Государственное бюро расследований (ГБР), что полностью парализует работу указанных органов. "Если взятку взял депутат, то даже если он выйдет из этого офиса, мы не можем его задержать и изъять предмет взятки. Поскольку депутата можно задержать только для сбора доказательств относительно тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни или здоровья человека. А взятку он может взять ― и уйти", - подчеркнул руководитель САП. В четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, александр клименко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)