https://ria.ru/20250725/ukraina-2031536646.html

Окружение Зеленского уничтожает документы о коррупции, заявил Полянский

Окружение Зеленского уничтожает документы о коррупции, заявил Полянский - РИА Новости, 26.07.2025

Окружение Зеленского уничтожает документы о коррупции, заявил Полянский

Окружение Владимира Зеленского уничтожает документы, связывающие киевский режим и растрату западной помощи, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-25T21:44:00+03:00

2025-07-25T21:44:00+03:00

2025-07-26T00:21:00+03:00

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верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского уничтожает документы, связывающие киевский режим и растрату западной помощи, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По словам российского дипломата, украинский закон об ограничении прав антикоррупционных органов был проведен после того, как Зеленский прознал, что соответствующие структуры заготовили "компромат и уголовные дела на него и его ближайших соратников". "Сейчас, в эти самые минуты, его приспешники заняты тем, что уничтожают документы, изобличающие коррупцию в высших эшелонах власти, уличающие киевского узурпатора и его соратников в растратах миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи" – сказал он на заседании Совбеза ООН.Получив в свое распоряжение папки с разоблачающими их свидетельствами, пояснил Полянский, они формально "отыграли назад" – якобы в ответ на негативную реакцию в украинском обществе и за рубежом.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств Украины: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Затем, Зеленский его подписал . Некоторые украинские политики увидели в документе стремление к ликвидации антикоррупционных структур в постсоветской республике. Украинская пресса, в свою очередь, писала, что со вторника по всей стране проходят протесты: люди выступают против принятого закона.На фоне массовых акций протеста по всей Украине в четверг глава киевского режима внес в Раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, который, по замыслу Зеленского, призван якобы укрепить независимость этих органов. Расследование в отношении НАБУ и САП вызвало озабоченность среди стран "Большой семерки" (G7). Послы выразили обеспокоенность происходящим.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031420278.html

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)