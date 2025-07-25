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В США назвали простейший способ закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031534576.html
В США назвали простейший способ закончить конфликт на Украине
В США назвали простейший способ закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
В США назвали простейший способ закончить конфликт на Украине
Украинский вопрос можно решить, если США и Европа примут выдвинутые Россией условия, которые не подлежат обсуждению, заявил профессор Чикагского университета... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:24:00+03:00
2025-07-25T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
джон миршаймер
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинский вопрос можно решить, если США и Европа примут выдвинутые Россией условия, которые не подлежат обсуждению, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran."Что касается Украины, то вопрос о заключении мирного соглашения очень прост. Русские выдвинули ряд условий и они, по крайней мере основные положения соглашения, не подлежат обсуждению. Точка. А Соединенные Штаты и Европа просто отказываются принимать эти условия", — отметил он.Профессор также подчеркнул, что США и Европа постоянно говорят о прекращении огня несмотря на то, что Москва давно указала на необходимость достигнуть осмысленного мирного соглашения перед остановкой боевых действий.В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Москвой, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции.
https://ria.ru/20250725/ac-2031513927.html
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в мире, европа, украина, россия, джон миршаймер, сергей лавров, евросоюз, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, США
В США назвали простейший способ закончить конфликт на Украине

Миршаймер: украинский вопрос можно решить, если прислушаться к России

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинский вопрос можно решить, если США и Европа примут выдвинутые Россией условия, которые не подлежат обсуждению, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran.
"Что касается Украины, то вопрос о заключении мирного соглашения очень прост. Русские выдвинули ряд условий и они, по крайней мере основные положения соглашения, не подлежат обсуждению. Точка. А Соединенные Штаты и Европа просто отказываются принимать эти условия", — отметил он.
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В США раскрыли, что заставит Украину пойти на уступки
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Профессор также подчеркнул, что США и Европа постоянно говорят о прекращении огня несмотря на то, что Москва давно указала на необходимость достигнуть осмысленного мирного соглашения перед остановкой боевых действий.
В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Москвой, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияДжон МиршаймерСергей ЛавровЕвросоюзНАТОСША
 
 
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