https://ria.ru/20250725/ukraina-2031532597.html

Украинские депутаты боятся голосовать по законопроекту о НАБУ, пишет FT

Украинские депутаты боятся голосовать по законопроекту о НАБУ, пишет FT - РИА Новости, 26.07.2025

Украинские депутаты боятся голосовать по законопроекту о НАБУ, пишет FT

Десятки украинских депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" боятся голосовать по предложенному им законопроекту о Национальном антикоррупционном... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-25T20:59:00+03:00

2025-07-25T20:59:00+03:00

2025-07-26T07:39:00+03:00

в мире

киев

львов

днепропетровск

владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Десятки украинских депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" боятся голосовать по предложенному им законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) из-за опасений проверок этими ведомствами после того, как они поддержали закон об отмене независимости этих органов ранее, пишет газета FInancial Times со ссылкой на источники. "Целых 70 депутатов от правящей партии "Слуга народа" продемонстрировали свое беспокойство в связи с мерой, которая отменяет закон, спешно продвинутый в парламенте во вторник,... появился страх возмездия", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что некоторые депутаты из партии даже рассматривают отказ от мандата, лишь бы не участвовать в голосовании по законопроектам о НАБУ и САП, боясь в отношении себя проверок антикоорупционными органами. Кроме того, газета подчеркивает, что, несмотря на то, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук назначил рассмотрение законопроекта Зеленского на 31 июля, заседание может быть отложено из-за опасений членов "Слуги народа" или перенесено на день, когда будет слишком мало депутатов для принятия законопроекта. Неназванный депутат из партии Зеленского подтвердил страхи ее членов, но тем не менее отметил, что высока вероятность принятия нового законопроекта, который может восстановить некоторые права органов, так как для принятия закона нужны 226 голосов. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Вечером в тот же день акции протеста прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. При этом митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031531818.html

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https://ria.ru/20250725/rada-2031426010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)