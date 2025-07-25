https://ria.ru/20250725/ukraina-2031532161.html
В Харькове прогремел еще один взрыв
В Харькове прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 25.07.2025
В Харькове прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:54:00+03:00
2025-07-25T20:54:00+03:00
2025-07-25T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове. "Взрыв прогремел в центре Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области воздушная тревога звучит с 19.58. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел еще один взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел еще один взрыв