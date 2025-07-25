В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП
В Харькове началась акция протеста из-за закона об отмене независимости НАБУ
© Фото : Суспільне Харків Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина
© Фото : Суспільне Харків
Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Акция протеста из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), началась в Харькове, она проходит уже четвертый день подряд, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"На четвертый день митингов в городе возле станции метро "Университет" собрались около 50 протестующих, в основном молодежь. Говорят, готовы выходить до 31 июля, пока Рада не соберется голосовать за новый законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Протестующие скандируют: "Позор", "Руки прочь от НАБУ", "Какие каникулы?".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.