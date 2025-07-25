Рейтинг@Mail.ru
В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 25.07.2025 (обновлено: 20:57 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031531818.html
В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП
В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025
В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП
Акция протеста из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:52:00+03:00
2025-07-25T20:57:00+03:00
в мире
киев
харьков
львов
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031532036_0:304:2880:1924_1920x0_80_0_0_54e2b639111d0d36d441fcd20e0f058b.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Акция протеста из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), началась в Харькове, она проходит уже четвертый день подряд, сообщает украинский телеканал "Общественное". "На четвертый день митингов в городе возле станции метро "Университет" собрались около 50 протестующих, в основном молодежь. Говорят, готовы выходить до 31 июля, пока Рада не соберется голосовать за новый законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Протестующие скандируют: "Позор", "Руки прочь от НАБУ", "Какие каникулы?". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250619/ukraina-2024055478.html
https://ria.ru/20250725/rada-2031426010.html
киев
харьков
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031532036_305:0:2870:1924_1920x0_80_0_0_5a0488bfa2462def73f9103ad0ff08ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, харьков, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Киев, Харьков, Львов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП

В Харькове началась акция протеста из-за закона об отмене независимости НАБУ

© Фото : Суспільне Харків Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина
Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Суспільне Харків
Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Акция протеста из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), началась в Харькове, она проходит уже четвертый день подряд, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"На четвертый день митингов в городе возле станции метро "Университет" собрались около 50 протестующих, в основном молодежь. Говорят, готовы выходить до 31 июля, пока Рада не соберется голосовать за новый законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти
19 июня, 22:12
Протестующие скандируют: "Позор", "Руки прочь от НАБУ", "Какие каникулы?".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Депутат Рады: Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента
Вчера, 14:46
 
В миреКиевХарьковЛьвовВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала