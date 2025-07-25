https://ria.ru/20250725/ukraina-2031531818.html

В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП

В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025

В Харькове началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП

Акция протеста из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:52:00+03:00

2025-07-25T20:52:00+03:00

2025-07-25T20:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Акция протеста из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), началась в Харькове, она проходит уже четвертый день подряд, сообщает украинский телеканал "Общественное". "На четвертый день митингов в городе возле станции метро "Университет" собрались около 50 протестующих, в основном молодежь. Говорят, готовы выходить до 31 июля, пока Рада не соберется голосовать за новый законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Протестующие скандируют: "Позор", "Руки прочь от НАБУ", "Какие каникулы?". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250619/ukraina-2024055478.html

https://ria.ru/20250725/rada-2031426010.html

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в мире, киев, харьков, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7