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Депутата оплевали на акции протеста в Киеве
Депутата оплевали на акции протеста в Киеве - РИА Новости, 25.07.2025
Депутата оплевали на акции протеста в Киеве
В депутата украинского парламента Марьяну Безуглую плюнули на митинге в Киеве против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, сообщает "Политика страны". РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:23:00+03:00
2025-07-25T20:23:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В депутата украинского парламента Марьяну Безуглую плюнули на митинге в Киеве против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, сообщает "Политика страны"."В нардепа Безуглую плюнули во время вчерашней акции протеста, на которую она пришла", — говорится в сообщении.Издание также отметило, что Безуглая голосовала за закон, ограничивающий права НАБУ и САП, но пришла на акцию протеста с табличкой "Сырского в отставку" (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — прим.ред.).Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Украинское издание NV сообщало, что Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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в мире, киев, львов, днепропетровск, александр сырский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, Львов, Днепропетровск, Александр Сырский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
Депутата оплевали на акции протеста в Киеве
В депутата Рады Безуглую плюнули на акции протеста в Киеве