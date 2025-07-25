Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский
Полянский: украинцы люто ненавидят ТЦК и рады, когда ВС РФ бьют по военкоматам
© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК и отчаялись до такой степени, что "бурно радуются", когда российские войска бьют по военкоматам, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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"Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как "полицаи", по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне. Ненависть и отчаяние людей дошли до того, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда по ним осуществляются удары. Вот до чего довел своих граждан бывший комик, возомнивший себя диктатором всея Украины", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
Российский дипломат также рассказал членам СБ о гибели этнического венгра Йожефа Шебештьена в ходе "очередной облавы" работников ТЦК, отметив соответствующую реакцию Будапешта.
"Таких случаев с украинцами – сотни, они стали нормой для "концлагеря имени Зеленского", как давно уже называют свою страну сами украинцы. И только для наших западных коллег эта тема – табу", – констатировал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.