https://ria.ru/20250725/ukraina-2031526903.html

Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский

Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский - РИА Новости, 25.07.2025

Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский

Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК и отчаялись до такой степени, что "бурно радуются", когда российские войска бьют по военкоматам, заявил первый... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:05:00+03:00

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2025-07-25T20:05:00+03:00

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК и отчаялись до такой степени, что "бурно радуются", когда российские войска бьют по военкоматам, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как "полицаи", по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне. Ненависть и отчаяние людей дошли до того, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда по ним осуществляются удары. Вот до чего довел своих граждан бывший комик, возомнивший себя диктатором всея Украины", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат также рассказал членам СБ о гибели этнического венгра Йожефа Шебештьена в ходе "очередной облавы" работников ТЦК, отметив соответствующую реакцию Будапешта. "Хорошо, что есть Венгрия с ее принципиальной позицией, не желающая, в отличие от подавляющего большинства других стран ЕС, закрывать глаза на установившуюся на Украине диктатуру", – добавил Полянский. "Таких случаев с украинцами – сотни, они стали нормой для "концлагеря имени Зеленского", как давно уже называют свою страну сами украинцы. И только для наших западных коллег эта тема – табу", – констатировал он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030709569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, будапешт, дмитрий полянский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, евросоюз