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Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:05 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031526903.html
Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский
Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский - РИА Новости, 25.07.2025
Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский
Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК и отчаялись до такой степени, что "бурно радуются", когда российские войска бьют по военкоматам, заявил первый... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:05:00+03:00
2025-07-25T20:05:00+03:00
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дмитрий полянский
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК и отчаялись до такой степени, что "бурно радуются", когда российские войска бьют по военкоматам, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как "полицаи", по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне. Ненависть и отчаяние людей дошли до того, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда по ним осуществляются удары. Вот до чего довел своих граждан бывший комик, возомнивший себя диктатором всея Украины", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат также рассказал членам СБ о гибели этнического венгра Йожефа Шебештьена в ходе "очередной облавы" работников ТЦК, отметив соответствующую реакцию Будапешта. "Хорошо, что есть Венгрия с ее принципиальной позицией, не желающая, в отличие от подавляющего большинства других стран ЕС, закрывать глаза на установившуюся на Украине диктатуру", – добавил Полянский. "Таких случаев с украинцами – сотни, они стали нормой для "концлагеря имени Зеленского", как давно уже называют свою страну сами украинцы. И только для наших западных коллег эта тема – табу", – констатировал он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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в мире, украина, россия, будапешт, дмитрий полянский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Будапешт, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН, Евросоюз
Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, заявил Полянский

Полянский: украинцы люто ненавидят ТЦК и рады, когда ВС РФ бьют по военкоматам

© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК и отчаялись до такой степени, что "бурно радуются", когда российские войска бьют по военкоматам, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как "полицаи", по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне. Ненависть и отчаяние людей дошли до того, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда по ним осуществляются удары. Вот до чего довел своих граждан бывший комик, возомнивший себя диктатором всея Украины", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
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Российский дипломат также рассказал членам СБ о гибели этнического венгра Йожефа Шебештьена в ходе "очередной облавы" работников ТЦК, отметив соответствующую реакцию Будапешта.
«
"Хорошо, что есть Венгрия с ее принципиальной позицией, не желающая, в отличие от подавляющего большинства других стран ЕС, закрывать глаза на установившуюся на Украине диктатуру", – добавил Полянский.
"Таких случаев с украинцами – сотни, они стали нормой для "концлагеря имени Зеленского", как давно уже называют свою страну сами украинцы. И только для наших западных коллег эта тема – табу", – констатировал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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